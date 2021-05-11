新华社芝加哥5月10日电（记者徐静）美国食品和药物管理局10日批准美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗可紧急使用于12岁至15岁人群。

辉瑞疫苗此前于2020年12月获批在美国紧急使用于16岁及以上人群。美药管局10日在官网发布的一份声明中说，辉瑞疫苗符合法定标准，其用于12岁及以上人群的已知和潜在的益处大于已知和潜在的风险，药管局因此扩大了该疫苗紧急使用授权范围。

据介绍，与16岁以上人群一样，12岁至15岁人群接种辉瑞疫苗，也是接种两剂，间隔21天。

今年3月，辉瑞公司发布了对2200多名12岁至15岁志愿者的疫苗临床试验初步结果，显示完成两剂疫苗接种的志愿者无人感染新冠病毒。

根据美药管局发布的疫苗安全性评估，这些志愿者接种后报告的不良反应主要包括注射部位疼痛、疲劳、头痛、肌肉痛、关节痛和发烧等，通常1至3天消失。药管局强调，有严重过敏症状，包括对该疫苗中任何成分有过敏反应的人不能接种该疫苗。

据美国疾病控制和预防中心的统计数据，2020年3月1日至今年4月30日期间，美国约有150万11岁至17岁青少年感染新冠病毒。美药管局认为，批准辉瑞疫苗扩大紧急使用范围，为12岁至15岁青少年提供保护，是抗击疫情的重要一步，使得民众距离重返正常生活、终结疫情又近了一步。

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