人民网乌兰巴托5月11日电 （记者霍文）据蒙古国卫生部11日消息，过去24小时新增新冠肺炎确诊病例477例，连续6天单日新增降至千例以下。一名接种了中国国药新冠疫苗的蒙古国记者表示，中国新冠疫苗安全、有效，在蒙古国疫情防控中发挥了关键作用。

为应对疫情，蒙古国政府将新冠疫苗采购和接种工作视为疫情防控的重中之重。目前该国已获得新冠疫苗累计近327万剂，其中，中国国药集团新冠疫苗占90.8%（296.88万剂）。蒙古国计划6月内完成为全国60%的人口（206万成年人）接种新冠疫苗。截至5月10日已接种超过227万剂次。

5月8日，世界卫生组织将中国国药的新冠疫苗列入了“紧急使用清单”，蒙古国外长巴特策策格第一时间在社交媒体发布了这一消息。蒙古国多家主流媒体纷纷予以报道，许多网民在社交媒体转发这一好消息。一些蒙古国网民对中国政府和人民及时援助和提供新冠疫苗表示感谢。

蒙古国乌兰巴托市桑格多医院院长包勒德赛汗对媒体表示，该院对新冠疫苗的比较研究数据表明，中国国药新冠疫苗产生的抗体指标最高，可接种人群范围更广，比如有基础病的病人在病情稳定时也可以接种。这说明中国新冠疫苗的质量好、防护效果好。

蒙古国去年11月报告首例新冠本土确诊病例后，疫情防控形势日趋严峻。截至目前已四次实施疫情防控全民戒备状态（严格禁足）。目前，该国累计新冠确诊病例45936例，累计治愈34230例，累计死亡191例（其中包括12名并发症患者）。随着疫苗接种工作的快速推进，蒙古国疫情近期有望得到控制。

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