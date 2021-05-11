人民网华盛顿5月10日电 （记者张梦旭）5月10日，中国常驻联合国代表团发言人就美国、英国、德国等伙同个别非政府组织基于谎言和政治偏见，拟于近日在纽约举办所谓中国新疆人权状况边会表示强烈不满和坚决反对，要求其立即停止这一干涉中国内政的活动，并呼吁其他会员国共同抵制这一边会。

发言人指出，美国、英国、德国等会议合办方完全出于反华政治动机，把人权问题当做政治工具，妄想在新疆制造分裂和动荡，借此干涉中国内政，阻挠中国和平发展。当前，中国新疆形势稳定，经济快速发展，各族人民和谐相处，处于历史上最好时期。美国等会议合办方痴迷于捏造谎言，出于反华遏华政治动机，图谋以疆制华、搞乱中国。这种做法遭到包括维吾尔族在内的新疆各族人民的强烈愤慨，也为全体中国人民所坚决反对，不会得逞，注定失败。

发言人指出，当前新冠肺炎疫情仍在肆虐，会员国强烈要求国际社会团结抗疫、协同推进疫后重建。美国等会议合办方对此呼声置若罔闻，执意将人权问题政治化，竭力挑起政治对抗，破坏会员国团结协作。这种做法严重违背《联合国宪章》宗旨和原则，严重违反国际关系准则，严重削弱会员国团结应对全球性挑战的努力，严重毒害会员国在人权等领域合作氛围，必将遭到广大会员国的坚决反对。

发言人表示，美国等会议合办方在涉疆问题上罔顾事实，蓄意编造谎言，恶意传播虚假信息。事实上，正是由于中方采取的积极努力和有力举措，过去4年多来新疆没有发生一起恐怖袭击事件，各族人民安居乐业。过去60多年来新疆经济增长200多倍，人均生产总值增长近40倍。新疆各族人民人均预期寿命由30岁提高到72岁，维吾尔族人口过去40年从555万增加到1280万。中国在保护人权方面所取得的成就有目共睹，恰恰是美国等会议合办方需要反思自身在对待本国少数族裔方面存在的种种劣迹。

发言人指出，美国口口声声关心穆斯林人权，但全世界都知道，美国在阿富汗杀害穆斯林，在伊拉克杀害穆斯林，在叙利亚杀害穆斯林，世界上杀害穆斯林最多的国家恰恰正是美国及其帮凶。美国以“反恐”之名到处发动战争和军事行动，导致80多万人直接死于战争暴力，大多数是平民，还有数千万人流离失所。面对阿富汗、伊拉克、叙利亚等国近百万穆斯林民众的死亡，美国漠不关心，却对和平幸福生活的中国新疆维吾尔族穆斯林“格外关心”。这种虚伪的面目路人皆知，分明是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心！

发言人指出，美国等少数国家近年来不择手段、不惜成本制造涉疆谎言谣言，抹黑攻击中国，已经形成一个套路，即先以所谓“学者”“受害者”名义放风爆料，随后媒体跟进炒作，然后是官方呼应介入。这种套路在世界不少地方都曾经有过表演。世界各国看的很清楚，美国关心的并不是新疆人权，而是要祸乱新疆、以疆制华。在今年联合国人权理事会第46届会议上，包括广大穆斯林国家在内的80多个国家以不同方式发声，支持中方在涉疆问题上的立场。更有越来越多的西方政治家、独立学者、智库媒体公开发表讲话和发布报告，揭露这些涉疆谣言谎言，明确指出所谓新疆“强迫劳动”“种族灭绝”的说法没有任何证据，纯属无稽之谈。

发言人指出，美国等会议合办方拟将举办的所谓涉疆边会也跳不出这种老套路，还会找那几个伪“证人”和伪“学者”，像演员一样重复谎言。美国如果真的讲民主、讲公开，为什么不去听听2500多万新疆各族人民的心声，为什么对中方发布的12本涉疆白皮书和新疆举办的40多场专题发布会不敢报道，为什么那么多驻华使节都应邀访问了新疆，而美英等少数国家的驻华使节却一再拒绝呢？说到底，他们就是不敢面对事实，惧怕真相。

发言人表示，新疆的事实和真相都在那里。美国等会议合办方出于遏华反华的政治目的，毫无底线地在联合国编造谎言谣言，只会自损形象、自毁信誉，而且最终会搬起石头砸自己的脚。公道自在人心，相信广大会员国也能看透和识破美国等会议合办方的政治图谋，自觉抵制这场毫无意义的闹剧。

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