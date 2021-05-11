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福奇：美国一直低估了新冠死亡病例数量

2021年05月11日10:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿5月10日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月10日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊32736396例，死亡582081例。过去24小时，美国新增确诊31799例，新增死亡340例。

美国食品和药物管理局5月10日授权辉瑞新冠疫苗在美国对12岁至15岁的青少年人群使用。美国食品和药物管理局局长珍妮特·伍德科克表示，这一决定让“我们更接近恢复正常并结束疫情”。她向家长们保证，该机构对所有可用数据进行了严格而彻底的评估。《纽约时报》评论说，这是美国从疫情恢复的关键一步，为学校重新开放扫清了障碍。此前，只有16岁以上的人群才可以接种辉瑞新冠疫苗。

不过，这一决定仍需要美国疾控中心的通过。美国疾控中心的咨询委员会将对相关数据进行审议，并给出12岁至15岁人群接种辉瑞新冠疫苗的建议。如果该委员会同意，针对这一人群的疫苗接种工作才会开始。

美国消费者新闻与商业频道报道说，给儿童进行接种新冠疫苗，对结束疫情至关重要。美国儿童的人口比例约20%，而专家表示，美国只有70%至85%的人群完成新冠疫苗接种，才能获得群体免疫。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇此前表示，美国可能在今年秋季入学前给年龄较大的孩子接种新冠疫苗，小学年龄段的儿童可能到明年年初接种疫苗。

此外，福奇9日接受美国全国广播公司《与新闻界对话》节目专访时表示，美国“毫无疑问”一直低估了新冠死亡病例数量。据美国华盛顿大学卫生统计评估研究所近日发布的报告估算，美国实际新冠死亡病例超过90万例，远超官方统计数据。福奇说，90万例这个数字要略高于他认为的美国新冠死亡实际病例数，“但我认为毫无疑问，我们现在和过去一直都在低估（新冠死亡病例数）”。

(责编：刘洁妍、常红)

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