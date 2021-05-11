新华社耶路撒冷5月10日电（记者尚昊）以色列国防军10日晚发表声明说，以军当天轰炸了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙地带的多处军事目标。巴勒斯坦卫生部门官员说，以军的轰炸造成巴方20人死亡，其中包括9名儿童。

声明说，当地时间10日18时至午夜，加沙地带的武装人员向以色列发射逾150枚火箭弹，其中数十枚被拦截。作为回应，以军空袭了哈马斯位于加沙地带的多处军事目标，其中包括两个火箭弹发射架、两个军事哨所、一处地道，并打死8名哈马斯武装人员。

据以色列媒体报道，来自加沙地带的火箭弹在以色列造成两人受伤。以色列多地宣布暂停学校授课和聚集性活动，并开放公共防空设施等。

巴勒斯坦媒体援引加沙地带卫生部门官员的话报道说，以军的轰炸在加沙地带拜特哈嫩镇东部造成20人死亡、65人受伤，死者中包括9名儿童。哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）宣布对以色列发动了火箭弹袭击。

以色列总理内塔尼亚胡10日晚发表声明说，哈马斯已“越过红线”，以色列将作出“强力回应”。目前，内塔尼亚胡正就当前局势与以方高级官员进行磋商。

自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生，特别是上周末以来，紧张局势有所加剧。5月10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，目前已致300余人受伤。

据以色列媒体报道，以警方和国防军已在耶路撒冷和入境检查站等地部署大量军警，以确保即将到来的开斋节及巴勒斯坦“灾难日”期间的安全。（参与记者：熊思浩）

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