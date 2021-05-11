人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

英国将继续放宽部分地区“禁足”措施

2021年05月11日08:52 | 来源：新华社
小字号

　　新华社伦敦5月10日电（记者张家伟　金晶）英国首相约翰逊10日表示，随着该国疫情形势好转，政府将按照路线图自17日起进一步放宽英格兰地区为防控新冠疫情而实施的“禁足”措施。

　　英格兰地区此前已于3月底开始放宽部分限制。根据英国政府最新公布的信息，自5月17日起，将户外聚会人数上限提高到30人，室内聚会限制人数为6人或两户家庭；允许包括电影院、剧场、博物馆在内的室内文化娱乐设施重新开放，但须做好防护措施；允许餐厅、酒吧以及咖啡馆等的室内就餐区恢复营业；酒店、民宿等可恢复营业。

　　约翰逊在疫情发布会上说，政府会继续评估局势发展。如果一切顺利，根据路线图，6月21日将可实施第四阶段放宽措施。他同时表示，英国需要继续应对变异新冠病毒的传播，尽管目前没有足够证据显示疫苗对这些变异病毒完全无效，但“我们必须保持警惕”。

　　英国政府10日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例2357例，累计确诊4437217例；新增死亡病例4例，累计死亡127609例。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部