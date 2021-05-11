新华社伦敦5月10日电（记者张家伟 金晶）英国首相约翰逊10日表示，随着该国疫情形势好转，政府将按照路线图自17日起进一步放宽英格兰地区为防控新冠疫情而实施的“禁足”措施。

英格兰地区此前已于3月底开始放宽部分限制。根据英国政府最新公布的信息，自5月17日起，将户外聚会人数上限提高到30人，室内聚会限制人数为6人或两户家庭；允许包括电影院、剧场、博物馆在内的室内文化娱乐设施重新开放，但须做好防护措施；允许餐厅、酒吧以及咖啡馆等的室内就餐区恢复营业；酒店、民宿等可恢复营业。

约翰逊在疫情发布会上说，政府会继续评估局势发展。如果一切顺利，根据路线图，6月21日将可实施第四阶段放宽措施。他同时表示，英国需要继续应对变异新冠病毒的传播，尽管目前没有足够证据显示疫苗对这些变异病毒完全无效，但“我们必须保持警惕”。

英国政府10日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例2357例，累计确诊4437217例；新增死亡病例4例，累计死亡127609例。

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