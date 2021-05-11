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尼泊尔总理未能通过众议院信任投票

2021年05月11日08:41 | 来源：新华社
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　　新华社加德满都5月10日电（记者周盛平 易爱军）尼泊尔总理奥利在10日举行的众议院信任投票中未能获得半数以上的支持票。这意味着奥利政府成为看守政府。

　　尼众议院议长萨普科塔当天宣布，在针对奥利的信任投票中，124名议员反对，93人支持，15人中立。

　　尼泊尔众议院共有275席，其中4名议员因各种原因被暂停资格，奥利需要获得过半数的赞成票即136票才能保住职位。

　　奥利是执政的尼泊尔共产党（联合马列）主席。该党在众议院拥有121个席位，但因内部分裂严重，前总理内帕尔所属阵营的约30名议员10日缺席了投票。

　　当天众议院投票后，前总理普拉昌达等政党领导人敦促尼总统班达里根据宪法相关条款，启动组建新一届政府的程序。

　　按照程序，尼总统将要求众议院各政党在一定时限内组建一个联合政府；如果联合组阁失败，总统将允许奥利以众议院最大政党领导人的身份组建一个新政府。该新政府成立之后的30天内，需要获得众议院的信任投票。如果未获通过，众议院将被解散，提前举行全国大选。

　　奥利2018年2月再次当选总理。3个月后，尼泊尔共产党（联合马列）与普拉昌达领导的尼泊尔共产党（毛主义中心）合并，成立尼泊尔共产党。尼泊尔共产党在众议院占据173席。

　　今年3月，尼泊尔最高法院裁定，由于注册名称重复的原因，2018年5月注册成立的尼泊尔共产党无效，要求两党恢复到合并之前的状态。5月4日，尼泊尔共产党（毛主义中心）正式宣布不再支持奥利政府，后者在众议院中失去多数席位。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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