新华社北京5月10日电 综合新华社驻外记者报道：近日，又有多个国家发现印度最早报告的变异新冠病毒感染病例。目前，这一变异病毒至少已传播至全球约20个国家或地区。

泰国新冠疫情管理中心10日说，泰国境内首次发现印度最早报告的变异新冠病毒感染病例。为避免这种变异病毒进一步扩散，泰国政府将扩大入境禁令，除印度外，自即日起暂停向从巴基斯坦、尼泊尔和孟加拉国入境的非泰籍人士发放入境许可文件。

该中心10日公布的数据显示，泰国新增确诊病例1630例，累计确诊85005例；新增死亡病例22例，累计死亡421例。泰国4月初开始第三波疫情，自4月14日起单日新增确诊病例数均破千例。泰国4月26日宣布，自5月1日起暂停向从印度入境泰国的非泰籍人士发放入境许可。

斯里兰卡免疫学家吉万达拉8日发表报告说，最新收到的样本中已检测出总共6种活跃的变异新冠病毒。除已在斯里兰卡传播的英国最早报告的变异病毒B.1.1.7外，该国还发现了传染性极强的印度最早报告的变异病毒B.1.617。

斯里兰卡卫生部10日公布的新冠疫情数据显示，该国新增新冠确诊病例2672例，刷新疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录，累计确诊125906例；累计死亡801例。

斯里兰卡本轮疫情自4月中旬该国新年之后日益严峻。单日新增确诊病例数4月27日首次破千，随后连续9天日增确诊病例数均超1600例；单日新增死亡病例数也升至两位数。

负责基础医疗卫生服务、流行病与新冠防控的国务部长费尔南多普莱9日对当地媒体表示，变异病毒导致斯里兰卡确诊病例数大幅增长，未来两三周将是关键时期，如果人们遵守防疫规定，疫情形势或可有所缓和。

斯里兰卡1月29日启动新冠疫苗接种计划。据斯卫生部统计，截至9日，该国接种新冠疫苗人数已达93.5万。

南非卫生部长穆凯兹8日晚说，据南非基因组监测网络通报，南非已发现4例最初出现于印度的变异病毒感染病例，“这些病例都是最近从印度抵达南非的”。他说：“病患都已按规定隔离，对密切接触者的追踪工作也在进行。”

此前，已有英国、美国、新加坡、澳大利亚、巴林等多个国家或地区发现印度最早报告的变异新冠病毒感染病例。（参与记者：唐璐、荆晶、任芊）

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