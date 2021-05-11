5月10日，在马来西亚吉隆坡附近，医务人员为一个女孩进行新冠病毒检测取样。新华社发（张纹综 摄）

新华社吉隆坡5月10日电（记者林昊 郁玮）马来西亚总理穆希丁10日宣布，政府决定自5月12日至6月7日在全国范围内实施“行动管制令”以及相关管控措施，以应对新冠疫情蔓延的趋势。

穆希丁当天发表声明说，近期马来西亚单日新增新冠确诊病例数平均在4000例以上，公共医疗体系的压力越来越大，但不少民众却不遵守防疫措施。这迫使政府决定采取更强有力的举措以避免情况进一步恶化。

5月10日，在马来西亚吉隆坡附近，医务人员为一名男子进行新冠病毒检测取样。新华社发（张纹综 摄）

穆希丁表示，在“行动管制令”实施期间，民众除紧急情况、工作、接种疫苗等情况外不得离开所在地区，禁止餐馆堂食和社交聚集活动，学校等教育机构关闭，雇主落实员工居家办公措施以减少上班人数，即将到来的开斋节的相关庆祝和宗教活动也将受到限制。不过，经济活动可以在遵守防疫措施的前提下继续进行。

5月10日，在马来西亚吉隆坡附近，医务人员为一名男子进行新冠病毒检测取样。新华社发（张纹综 摄）

1月底，马来西亚单日新增新冠确诊病例数曾超过5000例，马政府1月13日在疫情较严重的吉隆坡等地实施防疫级别最高的“行动管制令”。随着疫情蔓延，“行动管制令”实施范围一度扩大至全国除沙捞越州外的所有地区。严格实施防疫管控措施使该国单日新增确诊病例数明显下降。因此，马政府逐步开始在全国实施相对宽松的“有条件行动管制令”和“复苏式行动管制令”。

5月10日，在马来西亚吉隆坡附近，医务人员进行新冠病毒检测取样。新华社发（张纹综 摄）

然而，随着管控措施放松，疫情再度反弹。据马卫生部10日发布的疫情数据，该国新增确诊病例3807例，累计确诊444484例，累计死亡1700例。

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