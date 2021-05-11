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意大利学者：新疆社会经济发展充满活力 不存在所谓的“种族灭绝”

2021年05月11日08:27 | 来源：央视新闻客户端
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意大利经济学家、前经济发展部副部长米凯莱·杰拉奇5月7日在新疆接受总台采访。他表示，新疆社会经济发展充满活力，并没有针对少数民族的所谓“种族灭绝”。

图片来自杰拉奇个人社交媒体

近日，杰拉奇实地走访新疆多地，与当地民众、企业家、政府官员和专家学者进行了交流。他表示，新疆和中国其他省份没什么不同，对于所谓新疆 “种族灭绝”的指控感到十分奇怪。从他此次经历和多年在中国的观察来看，中国政府对于包括维吾尔族在内的少数民族实施的是优惠政策，并不存在迫害行为，“种族灭绝”这样严重的指控完全站不住脚，“我既没有看到，也无法从逻辑上找到动机”。

杰拉奇同时指出，新疆曾发生过严重的暴恐事件，中国政府为打击恐怖主义和去极端化采取了必要的措施，这与“种族灭绝”是两码事。事实证明，这些措施成效显著。

杰拉奇指出，西方一些政客为了获得关注和选举利益，挥舞人权旗帜四处攻击，最终受损的将是欧洲企业和民众。

在杰拉奇看来，新疆社会充满生机活力，人民热情好客，几天的走访之中，他结识了不少当地朋友。为了让外界了解新疆的真实情况，他在街头和市场录制视频、与欧洲媒体进行连线，但有人却质疑他根本不在新疆，甚至认为所有内容都是剪辑而成。对此，杰拉奇说：“我只是说出自己的所见所想，你不可能叫醒一个假装睡着的人。”（总台记者 宋承杰）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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