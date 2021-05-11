今年3月，美国新线战略与政策研究所和加拿大劳尔·瓦伦贝里人权中心发布了所谓的涉疆报告，捏造抹黑攻击新疆人权状况的谎言。对于这种打着学术幌子，篡改捏造、断章取义的所谓报告，一些国际智库、学者用详实的资料发出了澄清真相的正义之声。总部位于瑞典的跨国和平与未来研究基金会智库创始人、丹麦学者奥贝里就是其中的一位。

起草人员有美政府背景 报告独立性存疑

奥贝里等撰写的专题报告题为《认定新疆种族灭绝别有用心——对新线战略与政策研究所和劳尔·瓦伦贝里人权中心报告的批判性分析》。报告对美国新线战略与政策研究所进行背景调查后发现，这一研究所与美国政府部门关系密切。这个研究所在2020年成立了所谓的“维吾尔族学者工作组”，并承认自己的任务是为美国及盟友应对中国所谓的涉疆问题进行研究和分析”。

与政府部门的紧密联系，带着为美国政府服务的任务，这样的研究所发布的报告不可能“独立”“公正”。

跨国和平与未来研究基金会智库创始人 奥贝里：你还会发现，那些发表论文的人，也就是很多所谓的独立学者，其实并不是独立的。 他们都有政治动机，有的是跟反华有关，有的是与美国国务院有密切的关系，有些与五角大楼有关。他们更多的是有军队和外交背景的，他们写了很多负面的东西，而且只写了负面的东西。

比如，美国和加拿大机构撰写的报告，其中一名撰写者阿齐姆·易卜拉欣目前仍在美国军方任职，为美国陆军战争学院的副教授。不难想象，这样一批对中方治疆政策充满偏见的人所撰写的报告独立性何在？

报告数据充斥伪造内容 毫无学术依据

奥贝里指出，越来越多的事实证明，美加报告中的数据充斥着伪造的内容，还有一些数据疑问重重，毫无基本学术依据可言。

跨国和平与未来研究基金会智库创始人 奥贝里：最基本的原则是当你指责另一个国家进行种族灭绝时，你必须有可靠的文件支撑，当你看文件的时候你会刨根问底地问，它是从哪里来的，你会发现这个报告基本上来自一个不知名的数据库。

美“反恐战争”是对他国人民的大规模屠杀

奥贝里认为，“美加报告”对新疆存在的恐怖主义问题刻意淡化，竭力将中国丑化为“恶人”，而实际上，美国自己进行的所谓反恐战争造成大量平民伤亡，才是对他国人民的大规模屠杀。

跨国和平与未来研究基金会智库创始人 奥贝里：有意思的是，美国和这份报告似乎在说，你们不能像我们一样打击恐怖主义。乔治·布什政府是在2001年911之后，开始了所谓的全球反恐行动。我完全反对这样做，因为这增加了世界上的恐怖主义问题，美国在中东一个接一个的战区杀死了成千上万的人，你知道这不是种族灭绝，但这是对人民的大规模屠杀，他们摧毁了国家。

报告基于冷战思维 服务蓬佩奥涉疆言论

奥贝里认为“美加报告”完全基于冷战思维，为服务美国内利益集团对华强硬立场、配合前国务卿蓬佩奥所谓的“种族灭绝”言论仓促出台，竭力系统性地“妖魔化”中国。而众所周知，蓬佩奥是极端基督教保守主义者，一贯视“对华强硬”为政治正确，他本人公开承认美国中情局长期从事撒谎、作弊和偷窃活动，并“引以为傲”。

跨国和平与未来研究基金会智库创始人 奥贝里：所以可以说这份报告起着美国外交政策文件的作用。

西方主流媒体对报告的漏洞集体沉默

奥贝里发现，“美加报告”明显支持美对华强硬外交政策，支持利用人权问题干涉中国内政，同新线战略与政策研究所标榜的“增进沟通，促进和平”的中立学术机构定位严重不符。西方主流媒体对“美加报告”存在的严重漏洞集体沉默“睁眼瞎”，放弃其标榜的新闻报道原则，屡屡在未经核实的情况下转载炒作。

美国“学术”机构早已沦为利益集团帮凶这反映出西方特别是美国，“军工—媒体—智库”利益联合体的势力巨大。奥贝里指出，所谓的“学术”机构早已彻底沦为特殊利益集团的帮凶。

这反映出西方特别是美国，“军工—媒体—智库”利益联合体的势力巨大。奥贝里指出，所谓的“学术”机构早已彻底沦为特殊利益集团的帮凶。

跨国和平与未来研究基金会智库创始人 奥贝里：一份报告有责任展现世界的真实面貌，我们要有一种学术责任，以良好的建议为一个更美好的世界做出贡献。而不是通过更多的战争，更多的冷战，更多的军备，更多的恶名，更多的妖魔化。

(责编：艾雯、刘叶婷)