面对国内恶化的新冠疫情，日本首相菅义伟10日表示，他从未“将举办奥运会摆在首位”。最近一项民意调查结果显示，近六成日本民众希望取消东京奥运会。

日本9日新增新冠确诊病例6493例，连续3天单日新增确诊病例超过6000例。为遏制疫情，日本已经延长东京都、大阪府、京都府、兵库县疫情紧急状态至5月底，12日起在爱知县和福冈县实施紧急状态。与此同时，日本新冠疫苗接种推进缓慢。

菅义伟当天在众议院预算委员会会议上被问及如果国内新冠病例持续增加，奥运会是否仍如期举行。他回答：“我从未将举办奥运会摆在首位。”

“我的优先目标是保护日本民众的生命和健康。我们必须首先防止病毒蔓延。”菅义伟说，国际奥委会对本届奥运会举办与否拥有最终决定权，日本政府的责任是采取措施保证奥运会能安全举办。

日本《读卖新闻》7日至9日进行的一项民意调查结果显示，59%的调查对象希望取消东京奥运会，39%的调查对象认为应该举办。这项调查没有提供“推迟”选项。

东京广播公司的另一项民调显示，65%的调查对象希望奥运会取消或再次推迟。菅义伟所获民众支持率为40%，接近今年早些时候创下的最低水平。

据路透社报道，在短短5天里，一份呼吁取消东京奥运会的请愿书筹集到超过30万签名。

受疫情影响，原定2020年举办的东京奥运会推迟到今年7月23日至8月8日举行，残奥会推迟到今年8月24日至9月5日举行。

由于担忧疫情蔓延，东京奥组委3月宣布，东京奥运会将不允许外国观众现场观赛。东京奥组委先前定于4月确定日本国内观众人数上限，现推迟至6月作决定。东京奥组委主席桥本圣子4月底说，东京奥运会可能在没有观众的情况下举行。

国际奥委会东京奥运会协调委员会主席约翰·科茨8日说，尽管日本国内对奥运会的抵触情绪“需要关注”，他对如期举办奥运会毫不怀疑。（徐力宇）（新华社专特稿）

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