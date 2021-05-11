美国媒体披露，虽然现在距离纽约市去年4月的新冠疫情高峰已有一年多，但仍有大约750具新冠患者遗体停放在用作临时太平间的冷藏车内，尚无具体安葬时间安排。

据美国商业内幕网站9日报道，这些遗体停放在南布鲁克林海运码头用作临时太平间的多辆冷藏车内。纽约市多名议员不满这些遗体迟迟得不到安葬，批评有关部门动作迟缓。

纽约法医办公室副主任迪娜·马尼奥蒂斯上周告诉市议会，他们打算在“不远的将来”减少存放在冷藏车内的遗体数量，让家属了解转移事宜。

纽约市所在的纽约州一度是美国新冠疫情“震中”，去年春季疫情高峰期间，单日新增死亡病例最多时一度超过800例。纽约市是当时纽约州疫情最吃紧的地方。按照纽约法医办公室说法，他们当时不得不使用冷藏车“长期冷藏”新冠患者遗体，其中多数遗体最终在哈特岛下葬。

美国“城市”网站联合哥伦比亚大学调查报告稳定中心，汇总过去13个月来多名法医估计的数据，认为自去年4月以来，这些冷藏车每天存放的遗体数量在500具至近800具之间。这两家机构经分析估算，纽约市去年死于新冠的患者中十分之一葬于哈特岛。

马尼奥蒂斯说，遗体至今仍存放在冷藏车内的多数逝者的家属先前也表示，希望将遗体安葬在哈特岛。

哈特岛是纽约市100年来安葬穷人和无人认领遗体之地。纽约法医办公室说，去年一年哈特岛下葬2666具遗体，远超近年来1100至1200具的年均水平。今年以来那里已安葬504具遗体。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)