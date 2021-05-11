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卡塔尔埃米尔访问沙特

2021年05月11日08:03 | 来源：新华社
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新华社利雅得5月10日电（记者涂一帆 胡冠）应沙特阿拉伯国王萨勒曼邀请，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆10日晚抵达海滨城市吉达，开始对沙特进行访问。

据沙特通讯社10日报道，塔米姆当晚抵达阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场，沙特王储穆罕默德到机场迎接。

据报道，访问期间，两国领导人将讨论海湾地区局势的最新发展以及巴勒斯坦与以色列冲突等共同关心的问题。

另据卡塔尔通讯社报道，塔米姆在访问沙特期间将与萨勒曼、穆罕默德举行会谈，双方将就两国关系、双方共同关心的地区和国际问题交换意见。

这是塔米姆今年以来第二次到访沙特。1月5日，塔米姆曾应沙特方面邀请，出席在沙特古城欧拉举行的第41届海湾阿拉伯国家合作委员会首脑会议。沙特外交大臣费萨尔在会议期间表示，沙特等国已与卡塔尔恢复全面外交关系。4月，费萨尔在访问卡塔尔时转交了萨勒曼邀请塔米姆访问沙特的信件。

2017年6月，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。（参与记者：杨元勇）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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