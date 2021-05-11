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谭德塞：全球合作是结束新冠疫情的唯一选择

2021年05月11日07:38 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月10日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞10日表示，结束新冠大流行的唯一选择是全球合作，而非竞争与对抗。

　　谭德塞当天在记者会上说，包括美洲和欧洲这两个受新冠疫情影响最严重的地区在内，全球大多数地区新增新冠确诊病例数都有所下降，但全球总的新增病例数仍徘徊在“令人无法接受的”高位。全球上周报告的新增确诊病例超过540万例，新增死亡病例近9万例。

　　谭德塞表示，在拥有足够新冠疫苗的国家，疫苗正在帮助减少重症和死亡病例；而且初期研究结果表明，疫苗也可能有助于减少病毒传播。但是，各国在获得疫苗方面的巨大差距，仍是结束这场大流行的最大风险之一。

　　世卫组织数据显示，占世界人口53%的高收入和中高收入国家获得了全球83%的疫苗，而占世界人口47%的低收入和中低收入国家仅获得17%的疫苗。

　　谭德塞表示，为结束新冠大流行，唯一的选择就是合作，而不是竞争。“如果你们争夺资源，或者争夺地缘政治优势，那就会让病毒占上风。”他呼吁世界各国将新冠病毒视作“共同的敌人”。

　　为确保全球公平获得新冠疫苗，世卫组织发起并推动实施“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）。然而，该计划一直面临着疫苗短缺问题。

　　世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事玛丽安热拉·西芒在记者会上表示，许多新冠疫苗生产商“正朝着利润驱动方向发展，对公平获取（疫苗）视而不见”，这会进一步拉大各国在获取疫苗上的差距。

　　世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在记者会上介绍了中国正在考虑向COVAX计划提供实质性的支持。他说，中国在向中国人民供应疫苗的同时，也在努力为COVAX计划提供疫苗。

(责编：牛镛、胡永秋)

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