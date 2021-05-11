本报记者 林子涵

英法两国在英属泽西岛海域的渔业争端日前持续发酵。5月6日，一支法国渔船队在泽西岛主要港口附近示威，抗议英方出台的新捕鱼许可制度损害法国渔民权利。此后，英法两国分别派出海军舰艇前往相关海域“监控局势”。专家指出，渔业争端是英国“脱欧”后遗症之一，未来英欧间仍可能出现贸易摩擦。

渔业纠纷升级

泽西岛位于英吉利海峡，是自治的英国皇家属地，由英国负责其防务。据法国媒体报道，泽西岛附近海域是法国传统的捕鱼区域，然而泽西岛政府于4月30日颁布一项新的捕捞许可证制度，并对捕鱼地点、捕鱼时长、可捕捞的种类等作出多项新限制。在法国提交的344份申请中，只有41艘渔船获得批准。此举引发法方强烈不满。

法新社称，法国渔民指责该制度故意妨碍捕鱼工作，100多名法国渔民曾短暂封锁载有英国鱼类的卡车以示抗议。5月4日，法国海洋事务部长安妮克·吉拉尔丹警告，如果英国政府继续限制法国渔民进入泽西岛海域，法方可能切断泽西岛的电力供应.。对此，英国回应道，这种威胁“不可接受”，双方的强硬态度迅速导致冲突升级。

据英国《卫报》报道，5月6日清晨，约60艘法国渔船在泽西岛的主要港口圣赫利尔港附近集结抗议，并威胁封锁港口出口。英国《每日邮报》称，当天，英国派出两艘配备枪炮的皇家海军巡逻舰至该海域。次日，法国也派出两艘军舰与英国军舰“对峙”。

关于泽西岛此举是否违反“脱欧”相关协议，各方争论不休。据《华尔街日报》报道，欧盟委员会表示，新的准入限制违反了去年年底签订的《欧盟—英国贸易与合作协定》。路透社报道称，泽西岛认为其遵守了英国“脱欧”相关协议。英国首相府也在6日的抗议活动结束后发表声明说，根据“脱欧”协议，泽西岛政府有权管理其海域的渔业，英政府“随时准备为泽西岛提供进一步的帮助”。

“脱欧”后遗症

中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员曲兵接受本报记者采访时表示，英法双方有各自维护的关键利益。“法国政府的目的是维护本国渔民及其捕捞权，但英国除了维护经济利益，更强调‘主权优先’。”曲兵说，“渔业是国家主权的重要象征，英国‘脱欧’后谋求掌握本国海域的控制权，因此，当作为英国皇家属地的泽西岛海域出现争端时，英国定会姿态强硬。”

《卫报》称，渔业的经济价值虽相对有限，却极具政治意义。在英国与法国大选筹备阶段，渔业问题关系到大量渔民选票，因此英法双方才在渔业问题上争论不休。

《纽约时报》称，英法渔业争端是英国“脱欧”的遗留问题。在英国与欧盟就贸易协定谈判时，捕捞权就曾是最棘手的问题之一。

曲兵表示，虽然英欧签署了《欧盟—英国贸易与合作协定》，但其中对渔业的规定依然模糊，为冲突埋下隐患。该框架性协议规定：在2021年开始的五年半过渡期内，欧盟渔民大体按照既有待遇进入英国水域捕鱼，但须申请英国的捕捞许可，捕捞配额减少25%，欧盟仍然保有渔获量的75%；从2026年7月1日开始，英欧要就共享鱼群的“可允许捕捞总量（TACs）”进行年度谈判，即一年一谈。

“协议没有对过渡期内如何具体施行作出明确规定。协议签署不到半年，泽西岛的渔业矛盾就爆发了，就是因为协议没有‘谈明白’。”曲兵说。

摩擦长期存在

据法新社报道，法国外交部负责欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳日前表示，已经与英国负责与欧盟关系事务大臣戴维·福斯特交换意见，双方一致表示不希望紧张局势持续，英欧达成的渔业协定应尽快完整执行。

“冲突已经降级，但泽西岛只是冲突点之一，英国与法国等国有大面积海域重叠，其他区域还可能出现纠纷。”曲兵说。

《纽约时报》称，“脱欧”后英欧双方已在新冠肺炎疫苗、金融服务等一系列问题上产生分歧，包括渔业争端在内，“脱欧”造成的裂痕将长期存在。彭博社称，“脱欧”使英国离开欧盟单一市场，英国的海产品进入欧洲大陆市场前须经过更多审查手续，极大提高了英国渔业的出口成本，未来英欧双方或会因此摩擦不断。

曲兵指出，《欧盟—英国贸易与合作协定》有关渔业的规定还须逐步细化和落实。“英法可以先达成渔业的双边协议，但是想彻底解决渔业争端，还需要英国和欧盟达成一个具体完备的渔业协议。”曲兵说，“英国主张2026年后与欧盟进行年度谈判，以把握主动权，在捕捞配额与渔获量上争取更大利益。然而欧盟主张达成多年期的渔业协议，因此谈判不会一蹴而就，在协议达成之前，矛盾冲突还是少不了的。”

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