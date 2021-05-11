新华社联合国5月10日电 联合国安理会本月轮值主席、中国常驻联合国代表张军10日发表主席新闻谈话，强烈谴责5月8日发生在阿富汗首都喀布尔的恐怖袭击。

安理会成员严重关切阿富汗境内暴力事件持续频发，造成大量平民伤亡，特别是近几个月袭击学校及教育机构事件严重影响学生安全，强调必须努力遏制暴力、保护平民。

安理会成员重申任何形式的恐怖主义均对国际和平与安全构成最严重威胁，强调应将恐怖主义行为肇事者、组织者和资助者绳之以法，并敦促所有国家遵守国际法义务及有关安理会决议，与阿富汗政府就此开展合作。

安理会成员强调任何恐怖主义行为，无论其动机如何、发生在何时何地、由谁实施，都是犯罪行为且不可原谅。安理会成员重申各国应根据《联合国宪章》及国际法义务，采取一切措施打击恐怖主义对国际和平与安全造成的威胁。

5月8日，阿富汗首都喀布尔一所学校附近发生恐怖袭击，造成至少50人死亡，逾百人受伤，其中大部分是女学生。联合国秘书长古特雷斯、联大主席博兹克尔均发表声明，强烈谴责此次恐怖袭击。

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