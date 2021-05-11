本报驻比利时记者 任 彦

为期两天的欧盟社会峰会日前在葡萄牙北部城市波尔图举行，会议围绕“实现就业、职业培训和消减贫困”三大议题展开讨论。

峰会达成并发表《波尔图宣言》，呼吁落实欧盟在今年3月初提出的未来10年三大计划目标，即到2030年保障至少78%的欧洲人口实现就业、确保每年至少60%的成年劳动者参加培训、减少1500万贫困人口等。宣言称，该计划是欧洲从疫情中复苏的“基础性要素”。欧洲议会议长萨索利认为，该宣言把社会问题置于欧盟优先事项，努力确保每个人都不会被落下。

欧盟轮值主席国葡萄牙总理科斯塔在会上表示，要尽快启动经济和社会复苏计划，推动绿色和数字转型，创造更多就业岗位，加强员工技能培训，加大社会保障力度，努力减少贫困人口。欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁欧盟各成员国团结起来，共同应对挑战，建设一个更加强大的欧洲。

欧盟委员会就业与社会权利委员尼古拉斯·施密特表示，疫情凸显出欧洲社会议题的重要性。德国工会联合会负责人莱纳·霍夫曼对媒体表示：“欧洲社会权利支柱项目达成以来，没有取得实质性进展。”法国国际广播电台网站报道称，疫情对灵活就业人群、妇女和年轻人的影响最为严重。

联合国赤贫与人权问题特别报告员德舒特认为，欧盟成员国之间存在着以竞争力为名竞相降低工资，减少对工人的保护的现象。在欧盟，有900万名工人处于就业状态，但仍然生活在贫困之中。德舒特强调，欧盟必须利用疫情危机作为重新思考其基本经济规则的机会。波尔图峰会是一次难得机会，促使欧盟就反贫困战略达成广泛共识，加强公共服务，减少无家可归者，解决贫困问题。

（本报布鲁塞尔5月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 18 版）

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