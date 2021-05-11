本报北京5月10日电 （记者谢亚宏）外交部发言人华春莹10日表示，中国是目前向发展中国家提供疫苗最多的国家，中方将继续同国际社会一道促进疫苗在发展中国家公平可及。

当日例行记者会上，有记者问：日前世界卫生组织总干事谭德塞宣布将中国国药新冠疫苗列入紧急使用清单，成为清单内首支非西方疫苗，也是中国防治传染病疫苗首次获得世卫紧急使用授权。中方对此有何评论？中方此前宣布向“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）提供1000万剂疫苗，下一步是如何考虑的？

华春莹表示，正如谭德塞总干事所言，中国国药新冠疫苗是世卫组织认证的安全、有效、高质量的疫苗。中方将继续同国际社会一道促进疫苗在发展中国家公平可及，为人类早日战胜疫情作出贡献。

她说，中方已宣布向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。“中方言出必行，正在就此同世卫组织保持着密切的沟通。”

另有记者问：我们注意到国药集团生产的新冠疫苗被世卫组织批准用于紧急使用之后，有外媒称世界“变得越来越依赖中国疫苗”。请问中方对此有何评论？

华春莹表示，中国是目前向发展中国家提供疫苗最多的国家。“中方一贯致力于构建人类卫生健康共同体。我们最早提出并一直在身体力行践行疫苗作为全球公共产品的承诺。”她说，“中国已经陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗，为消除‘免疫鸿沟’作出了不断努力。”

华春莹说，疫苗是战胜疫情的重要武器。“我们希望其他有条件、有能力的国家都能尽快行动起来，争先恐后地为发展中国家更及时地提供更多的疫苗，促进疫苗在全球的公平分配和使用，杜绝囤积疫苗。”

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)