帕特里西奥·朱斯托

非同寻常的经历锻造出中国共产党不畏艰险、吃苦耐劳的精神。中国共产党始终与人民共甘苦，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标

在中国共产党的带领下，中国取得了世界瞩目的辉煌成就，创造了“中国奇迹”。面对错综复杂的挑战，中国共产党带领中国人民成功抗击新冠肺炎疫情，快速实现了经济复苏增长，彻底消除绝对贫困，为世界和平与发展作出了积极贡献。

中国共产党带领中国人民不断取得新的成就，我认为有三个方面的经验特别重要——

一是始终坚持以人民为中心。艰苦卓绝的发展历史铸就了中国共产党人的优秀品质。中国共产党人走过万里长征、住过简陋的窑洞，非同寻常的经历锻造出中国共产党不畏艰险、吃苦耐劳的精神。中国共产党始终与人民共甘苦，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。

二是审时度势，重视加强自身建设。中国共产党之所以具有强大生命力，在于每次面对挑战和危机都能充分研判形势，迅速进行调整，积极寻找解决路径。近年来，中国共产党正向全世界展示其勇于自我革命的精神。世界经济正面临诸多复杂挑战，中国一方面充分发挥国内巨大的市场优势，以国内市场作为经济发展的重要增长点，另一方面加大开放力度，积极参与国际事务，充分展示了与时俱进的智慧。

三是勇于寻求创新，保持旺盛的生命力。创新为中国的长期稳定提供了保障。一百年来，中国共产党人探索出了符合中国国情的发展道路，建立和完善中国特色社会主义制度。数十年来，特别是改革开放以来，中国以超乎寻常的速度发展科技，在很多技术领域取得了突破，不断为经济繁荣发展注入动力。

中国共产党始终把中国人民的利益放在首位，从实际出发、以长远眼光应对每一次挑战。中国共产党带领中国人民取得的成就，很大程度上改变了国际上对社会主义制度的偏见。在环境治理、脱贫攻坚、科技发展等许多方面，中国共产党的成功经验对世界各国政党都有很好的借鉴意义。未来中国共产党定能带领中国人民取得更大成就，为世界作出更大贡献。

（作者为阿根廷天主教大学教授、阿中研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)