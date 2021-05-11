本报驻尼日利亚记者 姜 宣

图一

图二

在尼日利亚首都阿布贾，有一座大型车站——伊都站。它既是阿卡（阿布贾至卡杜纳）铁路的起点，也是阿布贾城铁的一个重要枢纽站。乘客从机场或城区乘坐城铁到伊都站后，可直接转乘火车，沿着阿卡铁路北上。

早上7时许，伊都火车站售票口已排起长长的队伍。一辆辆“摩的”飞奔在路上，运送着来往的旅客。尼日利亚姑娘伊萨赫·阿比奥拉（中文名白杨）登上城铁，开始“热车”，为8时30分的首发车做准备，她是这趟列车的司机（见图一，本报记者姜宣摄）。

得益于“一带一路”建设，由中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土公司”）承建的阿卡铁路（见图二，中土公司供图）、阿布贾城铁先后在尼日利亚通车。伊都火车站周边曾经一片荒芜，如今已是人流如织。不少像白杨一样的年轻人获得了就业机会，也见证了阿布贾的发展变化。

“中国经验适合尼日利亚的发展需求”

“热车”指车辆出发前的一系列准备工作。白杨和副驾驶保罗·基马首先细致地检查了机油、水电系统等有关部件，接着进行列车启动，一项一项，有条不紊。列车呼呼地冒着白烟，蓄势待发。

“车辆检查完毕，状态良好，具备发车条件！”各项检验无误后，白杨向保罗示意，保罗立即通过对讲机向调度中心报告这一信息。对讲机传来发车指令，白杨马上回话：“明白，司机复诵，今日执行A301号时刻表。”她转动控制装置后，列车缓缓开出了城铁站……

白杨是尼日利亚首位城铁女司机。2006年，中土公司在白杨的家乡夸拉州伊洛林市招聘帮厨。白杨很早就听说中国公司待遇好、信誉高，刚刚高中毕业的她便前去应聘，进入了中土公司。“中国经验适合尼日利亚的发展需求。中国在真心实意地帮助我们。学好中文肯定大有可为。”随着对中企了解的加深，白杨更加坚定了在中企发展的决心，她把业余时间几乎都用来学习中文。

“那是力争上游的一种树，笔直的干，笔直的枝。”这是中国现代作家茅盾对白杨树的“礼赞”。白杨给自己起这样的中文名字，希望像白杨树一样“干净、挺拔、向上生长”。

2013年，全线采用中国铁路技术标准的阿布贾城铁项目开始铺设轨道。白杨因表现优秀，争取到了城铁轨道车司机岗位培训的机会，成为唯一的女学员。2018年7月，阿布贾城铁开通，白杨是首批驾驶员中唯一的女性。

列车向前奔驰，白杨一路上全神贯注。经过数年培训与两年实操，她的动作已十分娴熟。“安全胜过一切。”白杨说，行车过程中司机必须时刻保持警惕。她非常享受驾驶的感觉：“当开着火车行驶时，我看到了大家羡慕的眼光，我感到非常荣幸和骄傲。”

“这是多么具有历史意义的一刻”

“交通是城市的生命线，由衷感谢中国政府和人民对尼日利亚发展的支持。”2018年7月12日，尼日利亚总统布哈里亲临阿布贾城铁开通现场，赞其为“高质量工程”。

当天也是白杨的生日，她作为员工代表为布哈里送上指挥旗，启动了第一趟城铁列车。“这是多么具有历史意义的一刻！”白杨抑制不住内心的激动：“公司让我负责驾驶，不仅是对我个人的信任，更代表了对尼日利亚所有本地员工的信任。”

作为西非的第一条轻轨，阿布贾城铁提供了一种全新的出行方式，尤其是城铁和阿卡铁路、阿布贾航站楼以及首都市政公交实现了无缝对接，阿布贾的交通枢纽地位愈加突出。白杨说，城铁开通后，人们的出行和生活发生了明显变化。阿布贾大部分城市人口集中在郊区的4个卫星城，民众上下班时主要从4个方向出入城区。高峰期时，马路上非常拥堵，车辆常常半小时都挪不动窝。“城铁可以准时准点，越来越多人喜爱乘坐城铁。它为疏解城区交通拥堵状况发挥了重要作用，交通事故也少了很多。”

城铁建设高峰期间，为当地提供直接就业岗位近5000个。项目通车以来带动了更多的就业机会，培养了一批本地管理和技术团队。保罗说：“我在中土工作7年了。公司非常重视对员工能力的培养以及对个人发展的规划，这让我有一种归属感。”

上午10时30分，白杨完成了一个班次的驾驶。随后，她回到办公室开始秘书工作。白杨同时兼任中土尼日利亚公司伊都运营事业部秘书一职，负责中尼双方的协调沟通。“白杨心思缜密、认真负责，很有创新思维。”运营事业部商务经理庄艳辉介绍说，公司从一线工人到管理骨干、技术骨干，当地员工为数众多。像白杨这样可塑性强、能力突出的本土人才都拥有很大的发展空间。

“为大家越来越好的生活感到高兴”

城铁经停站点大多是居民区。白杨打开窗户，沿途的一些居民停下脚步，热情地挥手打招呼。

“当我开着列车穿行城市时，真真切切地感受到城铁带来的好处。”白杨谈起周边的变化如数家珍：“你看吧，沿线商店越来越多，客流量越来越大，一个个商业区、社区慢慢形成了规模。看到这么多忙碌的身影，想想都为大家越来越好的生活感到高兴。”白杨感慨着：“亲眼看到变化在发生，那种心情真的太好了！”

尼日利亚铁路公司阿布贾地区总经理帕斯卡·诺里在车站巡查时，遇到了白杨。“你们做得很棒！城铁保持安全运营，我为你们感到骄傲！”诺里认为，阿布贾城铁不仅仅创造了经济利润和工作岗位，其安全性、稳定性更具有长久的、不可估量的价值。

疫情防控期间，阿卡铁路和阿布贾城铁暂时停运。阿布贾城铁车辆段综合维修中心5层楼紧急改造为方舱医院。仅用40多天，拥有506个床位、建筑面积1.25万平方米的方舱医院就准备就绪，为尼日利亚抗击疫情发挥重要作用。同时，项目部全力推进其他相关工作。去年5月，新型动车组开始试运行。“它非常智能，操纵更加简便，更加放心。”经过体温检测、消毒，穿戴上公司配发的防护服、口罩，白杨登上久违的列车，首次开上了动车。

“中国朋友不仅是在帮助我们，也在帮助整个非洲。我想为公司，为尼日利亚与中国的共同发展贡献自己的力量。”白杨对未来的工作充满期待：“等到有一天，我们国家有了高铁，我还会竞争上岗。我想成为尼日利亚第一位高铁女司机，成为‘尼日利亚速度’的实践者。”

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)