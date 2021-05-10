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巴以再度在圣殿山爆发冲突 200余人受伤

2021年05月10日21:26 | 来源：新华社
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　　新华社耶路撒冷5月10日电（记者尚昊）巴勒斯坦民众与以色列警察10日再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，目前已致200余人受伤。

　　10日恰逢以色列纪念1967年占领东耶路撒冷的“耶路撒冷日”。据以色列媒体报道，大批巴勒斯坦民众在圣殿山向驻守在此的以警察投掷石块等，以警察发射橡皮子弹和闪光弹等进行回击。

　　以警方说，当天的冲突致9名警察受伤。目前，圣殿山已恢复“平静”，以警察“将继续采取行动维护法律和秩序”。

　　巴勒斯坦红新月会说，冲突造成至少215名巴勒斯坦人受伤，其中154人送医。

　　自斋月以来，巴以双方冲突事件持续发生，特别是自上周末以来，紧张局势有所加剧。以色列警方和巴勒斯坦红新月会数据显示，自7日至9日，双方在耶路撒冷的冲突已造成20余名以色列警察及300余名巴勒斯坦人受伤。其中，双方7日在圣殿山的冲突造成17名警察和205名巴勒斯坦人受伤。

　　此外，约旦河西岸以及加沙和以色列边境地带的冲突事件近日也有所增加。

　　据以色列媒体报道，以警方和国防军已在耶路撒冷和入境检查站等地部署大量军警，以确保“耶路撒冷日”、开斋节及巴勒斯坦“灾难日”期间的安全。

　　位于耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。

(责编：崔越、杨牧)

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