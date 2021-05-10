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通讯：中国医疗专家组在老挝赢得“暖暖的人心”

2021年05月10日21:25 | 来源：新华社
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　　新华社万象5月10日电 通讯：中国医疗专家组在老挝赢得“暖暖的人心”

　　新华社记者章建华

　　“当看到中国政府对老挝人民的关切如同对中国人民的关切，中国医疗队迅速有效地在老挝开展工作，我心里觉得暖暖的。”28岁的老挝首都万象市民普荣对新华社记者说。

　　近期，老挝疫情防控形势骤然趋紧。老挝政府已将防疫工作提升为“重要紧急战略任务”，要求“进入抗疫战时状态”，全国18个省市全部封闭管理。中国政府援老抗疫医疗专家组一行25人5月4日抵达万象。专家组根据中方实战经验，因地制宜帮助老方升级防控和救治方案，帮助老方提高技术水平和应对能力。

　　中国医疗专家组自5日起就到老挝卫生部参加疫情防控例会和现场办公会，分赴老挝各收治新冠肺炎定点医院和方舱医院、隔离点、病毒采集点、实验室、边境检查点等走访，与老方交流经验、提供指导、开展培训。

　　中国专家组的专业指导和全心付出，在老挝赢得“暖暖的人心”，也给当地民众带来了信心。普荣说：“我对中国果断、迅速击退新冠疫情印象深刻。我们应学习中国这方面的经验！”

　　20岁的万象学生伦·冯荣坎对新华社记者说，中国专家一心一意帮助老挝抗疫让他满心敬佩。“我看见中国医疗专家到我们的新冠肺炎定点收治医院和方舱医院帮助治疗确诊病例的照片，这让我心生感动。他们配得上我们的大声喝彩与赞扬！”

　　“我衷心感谢中国政府、人民和中国军队为老挝提供及时而宝贵的抗疫支援，”23岁的万象市民拉萨米对记者说，“我希望中国援助能帮助老挝战胜疫情，这里的生活能早日回归正常。”

　　自去年3月老挝首次报告两例新冠肺炎确诊病例以来，中国政府和军队已向老挝派遣多批医疗专家，援助多批抗疫物资和疫苗。

　　互联网上，老挝民众也表达了对中国医疗援助的感激和对两国友好关系的支持。一名叫迈坦的网友说：“欢迎来到老挝，谢谢你们持续不断的支持。”一名叫拉萨万的网友说：“感谢你们一直的慷慨和善意，你们乐于助人的人道行为显示，你们是真正尊重人权的国家和值得信赖的人民。”

　　中国专家组在组长王见昆带领下，还到中资企业集中的万象赛色塔综合开发区和中老铁路项目部调研指导疫情防控工作。中国中铁中老铁路建设指挥部指挥长黄宏对记者说：“中国政府援老抗疫医疗专家组的科学指导，为我们强化了抗击病毒的防护‘盾牌’，让我们这些参与中老铁路建设的单位少了担心、多了战胜疫情和如期完成建设任务的信心。”

(责编：崔越、杨牧)

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