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中越开展渔业联合增殖放流与养护活动

2021年05月10日20:12 | 来源：新华社
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　　新华社南宁5月10日电（记者郭轶凡）10日，2021中越北部湾渔业资源联合增殖放流与养护活动，通过线上线下相结合方式，在中越边境广西东兴市北仑河口举行，共向北部湾水域投放鱼虾类苗种约5600万尾。

　　北部湾是中越两国陆地所环抱的半封闭浅水海湾，有着相对独立的地方生态群系，种类繁多，是中越两国渔民共同的作业渔场。

　　2017年以来，中越两国在北部湾联合开展了三次增殖放流活动。中方开展了真鲷、红鳍笛鲷、青石斑鱼、长毛对虾、墨吉对虾等苗种繁育和放流工作，放流总数量超过8400余万尾，具体由中国水产科学研究院承担。

　　据中方监测评估结果显示，黑鲷回捕比例达17.29%、长毛对虾回捕比例达32.19%，直接投入和产出比在1：5.59。据统计，“十三五”期间，广东、广西、海南三省（区）共向北部湾放流各类水产苗种30多亿尾。

　　农业农村部副部长于康震介绍，北部湾渔业的可持续发展对于中越两国都有着非常重要的意义，此次活动是保护北部湾渔业资源和生态，增加两国渔民收入和渔业效益的重要举措。

　　越南农业与农村发展部副部长冯德进通过视频致辞表示，越方将继续以积极态度，推动两国在农业和渔业方面的合作。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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