新华社耶路撒冷5月10日电（国际观察）巴以斋月冲突会否走向失控

新华社记者尚昊 熊思浩

巴勒斯坦民众与以色列警察10日再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，以警方发射催泪弹和眩晕弹，目前已造成200余人受伤。进入斋月以来，巴以冲突事件持续不断，近一周更是频繁发生致死或大规模冲突。

分析人士认为，双方冲突升级有多重原因，包括以方限制巴民众前往宗教圣地和将部分巴勒斯坦人赶出家园等。由于诸多敏感时间节点临近，紧张局势可能将持续一段时间，但双方发生大规模武装冲突的可能性不大，风险总体可控。

冲突持续升级

近期，在耶路撒冷老城及其附近以及约旦河西岸多地，巴勒斯坦人与以色列军警及民众发生冲突，甚至还波及同为犹太教和伊斯兰教圣地的敏感地点圣殿山。7日晚，巴勒斯坦民众与以色列警察在圣殿山发生冲突，200余人受伤。据以色列媒体报道，以色列军警甚至直接进入位于圣殿山的阿克萨清真寺，这一举动“极为罕见”。

双方致死冲突发生频率最近也显著增加：一名19岁的以色列学生2日在约旦河西岸城市纳布卢斯被一名巴勒斯坦男子开枪击伤，于5日不治身亡；5日，一名16岁巴勒斯坦少年在纳布卢斯附近被以色列国防军开枪打死；7日，以色列边防警察及以军士兵在约旦河西岸城市杰宁附近开枪打死两名巴勒斯坦人……

巴以双方都以较强硬的姿态对近期紧张关系进行了回应。巴勒斯坦总统阿巴斯7日晚在电视讲话中强调，以色列当局“应对发生在东耶路撒冷的危险冲突和犯罪袭击及其后果负全部责任”。他呼吁国际社会为巴勒斯坦人民提供保护。以色列总理内塔尼亚胡9日称，不允许任何“极端分子”破坏耶路撒冷的平静，以色列将“果断和负责任地维护法律和秩序”。

多重因素导致

分析人士认为，与往年相比，今年斋月期间巴以双方冲突更加严重，是受多重因素影响的结果，其中主要原因是巴勒斯坦民众不满斋月期间以色列限制其进入耶路撒冷部分地区以及以方试图将一些巴勒斯坦人赶出家园。

据以色列媒体报道，以色列警方以安全和防疫为由在耶路撒冷老城大马士革门等地设置路障，限制巴勒斯坦民众进入耶路撒冷部分地区，以减少斋月期间前往圣殿山祈祷的巴民众人数，引发巴民众广泛不满。

以色列政府先前根据其有关法律要求居住在东耶路撒冷谢赫杰拉地区的十余户巴勒斯坦人搬离，为犹太人建设定居点腾出空间。这也助推了双方冲突升级。

此外，巴勒斯坦内部政局也被认为是双方冲突加剧的原因之一。阿巴斯4月30日宣布，因以色列不允许巴勒斯坦人在东耶路撒冷进行投票，巴方推迟原定于5月22日开始的包括立法委员会选举、总统选举和巴勒斯坦解放组织最高权力机构巴全国委员会选举在内的全面大选。此事引发巴民众对以色列的不满。

局势总体可控

巴以冲突已引起国际社会和舆论高度关注。分析人士认为，未来一段时期，随着以色列“耶路撒冷日”、伊斯兰教开斋节及巴勒斯坦“灾难日”等敏感时间点的来临，双方冲突还将持续。

以色列政治评论员阿莫斯·哈雷尔认为，即将到来的宗教节日和纪念日将使耶路撒冷成为“火药桶”。加沙地带政治分析人士阿德南·阿布·阿米尔也表示，各种骚乱和示威事件在未来几天不会结束，这在某种程度上会促使约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦民众团结一致，与以色列进行对抗。

不过巴以双方的分析人士都认为，巴以关系总体风险可控，双方发生大规模武装冲突的可能性不大。

以色列政治评论员尼尔·哈桑说，未来几天局势会非常紧张，但斋月结束后，耶路撒冷将逐步恢复平静。

哈雷尔表示，虽然以色列军方建议打击对以强硬的巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）目标，但目前看以色列政府总体上“选择了克制”。此外，他认为，巴以力量对比悬殊，哈马斯也并不寻求与以方军事对抗。

巴勒斯坦圣城大学政治学教授艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德认为，加沙地带正在经历新冠疫情和经济凋敝，控制该地区的哈马斯不太可能与以色列发生大规模武装冲突，而以方也没有与巴方发生冲突的计划。

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