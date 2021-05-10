有报道称美国国务院在调查新冠肺炎疫情起源时，获得一份中国人民解放军空军军医大学科学家和中国公共卫生高级官员2015年撰写的内部文件，该文件认为非典病毒（SARS）可以“被人为操纵成一种新型人类疾病病毒，并被制成武器，以一种前所未有的方式释放出来”。对此，外交部发言人华春莹10日表示，美方所提及的并不是什么解放军内部“秘密文件”，而是一本公开发行的学术性图书。“美国一些人动辄炒作、援引所谓‘内部文件’‘报告’对中国进行污蔑抹黑，但最终都被事实和真相证明他们要么是恶人先告状，要么是在做断章取义、有罪推定的恶意解读，要么是在散布彻头彻尾的谎言。”

华春莹表示，中方一贯严格履行《禁止生物武器公约》义务，不发展、不研制、不生产生物武器。同时，中方已就生物实验室安全建立了一套完善的法律法规、技术规范和管理体系。

华春莹还表示，很多国家对美国在其国内外建立的生物实验室存在着严重关切。据报道，美国在包括非洲、中东、东南亚以及前苏联的25个国家和地区设立了200多个海外生物实验室，仅在乌克兰就设立了16个生物实验室，其中有些实验室所在地曾经暴发过大规模传染病。

“早在2019年6月，美国媒体就开始报道德特里克堡生物基地问题，但近2年过去了，美国官方对此一直讳莫如深、遮遮掩掩。”华春莹说，“人们迫切想了解的是，美方为什么要满世界建设如此之多的生物实验室？从相关国家搜取了多少敏感生物资源和信息？真正的目的到底是什么？美方在德特里克堡基地以及美国境外的生物实验室到底开展了什么活动？这和美方‘下一代生物武器’研究有什么联系？关于这些问题，希望美方能够给予国际社会一个诚实、透明、负责任的解释。”（记者董雪、成欣）

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