新华社喀布尔5月9日电（国际观察）美国不负责任从阿富汗撤军恶果初显

新华社记者史先涛

阿富汗首都喀布尔一所学校附近8日发生连环爆炸，已造成超过50人死亡、逾百人受伤。与此同时，塔利班武装在战场上加强了对政府军的攻势，造成大量民众流离失所。

分析人士指出，自从美国和北约军队1日正式开始从阿富汗撤离以来，阿安全形势持续恶化。美国为从战争泥潭脱身以不负责任的方式从阿富汗撤军，此举导致的恶果已初步显现，但为此承受灾难的是阿富汗民众。

袭击事件频发

喀布尔8日的爆炸袭击发生在一所学校，先是一枚汽车炸弹被引爆，接着是埋设在学校附近的两枚简易爆炸装置被引爆。阿富汗内政部发言人塔里克·阿里安9日表示，死亡人数可能会继续上升。目前尚无任何组织或个人声称制造了这起袭击。

当前，阿富汗整体安全形势持续恶化，各类袭击明显增加。在美国和北约军队撤离前，袭击事件大多针对政府目标，主要是官员、军警等。撤军开始后，针对平民和民用设施的袭击开始增多，死亡人数也在增加。仅在喀布尔市，近期就发生了多起类似袭击，例如喀布尔北部一个加油站1日晚发生油罐车爆炸事故，造成9人死亡，至少14人受伤。该市北部两座高压电塔8日凌晨被炸毁，导致喀布尔部分地区停电。据美国《纽约时报》统计，4月30日到5月6日阿富汗共有44名平民在袭击中遇难，是自去年10月以来人数最多的一周。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪指出，美国和北约的撤军进程加剧了阿富汗的混乱，极端恐怖势力普遍受到刺激和鼓舞，各种政治力量浑水摸鱼的企图也进一步增强。

战事愈加激烈

与此同时，塔利班近日明显在战场上加强了对政府军的攻势，在加兹尼省、瓦尔达克省、巴格兰省和赫尔曼德省等地对政府军发动攻击，占领了一些地区。阿富汗代理国防部长亚辛·齐亚8日承认，塔利班在过去一周加强了攻势，占领了阿富汗至少6个省的一些战略要地，但他表示，政府军击退了塔利班的进攻，重新夺回了这些地区。他说，政府军过去一周在多个省共打死打伤超过1000名塔利班武装分子，但他没有提供政府军的伤亡数字。

塔利班也宣称近期打死了大量政府军士兵，并称有数百名政府军士兵向塔利班投降，同时否认了代理国防部长公布的塔利班伤亡数字。

分析人士指出，美国此前和塔利班签署和平协议承诺从阿富汗撤军，尽管当时也规定塔利班与阿富汗政府进行内部和谈，但并未真正解决它们之间的矛盾。美国的撤军让双方力量平衡发生变化，导致冲突加剧。

阿富汗民众受害

尽管阿富汗局势不断恶化，但美国似乎并不准备改变撤军计划。美国国防部长奥斯汀6日在记者会上表示，美国从阿富汗撤军正按计划进行。朱永彪认为，尽管各类袭击事件增多，政府军和塔利班之间战事加剧，但目前这种烈度的袭击和冲突不会影响美国的撤军进程。

美国总统拜登4月宣布了今年9月11日前将美军无条件撤出阿富汗的目标，这一决策在美国国内引发不少争议和讨论。一些分析人士指出，该决定势必引发阿富汗国内局势进一步动荡、恐怖主义复苏等多重风险。美国布鲁金斯学会外交政策高级研究员迈克尔·欧汉龙直言，从阿富汗撤军是拜登执政以来外交政策上最糟糕的决定。

阿富汗政治分析人士纳扎里·帕里亚尼对新华社记者说，包括恐怖分子在内的各类武装分子在阿富汗依然非常活跃，美国在这种情况下撤军是非常不负责任的。塔利班加强对政府军的攻势以及喀布尔学校遭袭，其实都是美军不负责任撤离带来的恶果。

据阿富汗黎明电视台报道，政府军与塔利班之间最近的战斗在赫尔曼德省造成大量居民流离失所。在加兹尼省，当地居民阿卜杜勒·马南说，政府和塔利班的战斗已大大升级，许多处于交战区的家庭遭到围困。

帕里亚尼指出，美国主导的所谓反恐战争的受害者是阿富汗人民，他们在不久的将来会面临更加灾难性的冲突。（参与记者：刘品然）

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