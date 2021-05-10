新华社德黑兰5月10日电 题：美式“胁迫外交”行不通

新华社记者高文成

2018年5月8日，美国政府单方面退出伊朗核问题全面协议，并不断升级对伊朗极限施压，再次开启伊核危机的“潘多拉魔盒”。3年后，伊核协议相关方在维也纳就美伊恢复履约展开谈判。美国《纽约时报》社论说：“对伊朗极限施压已经失败，重返伊核协议是走出泥潭的第一步。”

美国本想靠“胁迫外交”逼伊朗就范，然而3年来并没有捞到什么好处。伊朗最高领袖哈梅内伊不久前表示，以美国为首的敌对势力想通过施压使伊朗屈服，伊朗人民坚决反对，让他们没能得逞。

美国不顾新冠疫情、违反道义，加码对伊朗制裁，干扰伊朗抗疫，严重冲击当地民生，背上了新的“人权债”。联合国伊朗人权状况特别报告员贾韦德·拉赫曼在日前发布的一份报告中说，伊朗政府在抗击疫情方面遭遇的困难部分来自美国制裁的累积效应，制裁拖累了伊朗的卫生系统和经济状况。美国制裁被伊方斥为“经济恐怖主义”“医疗恐怖主义”。

除了对伊朗、委内瑞拉、古巴等国大肆施加制裁，美国还在世界各地到处威逼利诱、大搞“胁迫外交”。美国的“工具箱”里除了制裁、恐吓，还有搞“小圈子”围堵等恶毒伎俩。

对中国，美国不遗余力炒作涉疆、涉港等议题，以“人权”“民主”等幌子粗暴干涉中国内政。美国还发动“贸易战”“科技战”，非法抓捕中国公民，无端打压中国企业，试图削弱中国的国际竞争力，阻碍中国长期向好的发展势头。在日前举行的七国集团外长会上，美国再次借机鼓吹“中国威胁”， 妄图拉拢盟友大搞集团政治，开历史倒车。

对于所谓“志同道合”的盟友，美国用起“胁迫外交”来也是毫不手软。从“敲边鼓”到露骨施压，美国逼迫盟友协调立场、服务美方利益的手法多种多样。美国国务卿布林肯3月访问布鲁塞尔时要求停止“北溪-2”天然气管道项目，警告德国说可能对相关公司实施制裁。美方为保障自身商业利益而恶意打压竞争对手的例子不胜枚举，法国阿尔斯通、瑞典爱立信和德国西门子等欧洲企业对其霸凌手法都有领教。“德国之声”评论员芭芭拉·韦泽尔表示，为维持欧美盟友关系，欧洲各国要付出高昂的政治代价。

美式“胁迫外交”的核心，是美国借助经济、军事等优势地位，逼迫他国服从美方要求、改变行为模式，目的是通过不正当手段实现自身战略目标，维持优势地位。

然而，眼下的伊核困局和时代发展大势都表明，美式“胁迫外交”注定要惨淡收场。世界多极化和国际关系民主化是历史趋势，霸权主义、强权政治不得人心，也没有未来。

美国哈佛大学教授、“修昔底德陷阱”概念提出者格雷厄姆·艾利森在《外交事务》杂志上撰文指出：“单极世界已经过去，那种以为其他国家只会等着在美国主导的国际秩序中被分配位置的幻觉也应随之破灭。”希望这样的真知灼见，能叫醒美国某些政客的春秋大梦，不要再执迷于满世界搞“胁迫外交”。

(责编：燕勐、刘叶婷)