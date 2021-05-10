新华社华盛顿5月9日电 美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇9日接受美国全国广播公司《与新闻界对话》节目专访时表示，美国“毫无疑问”一直低估了新冠死亡病例数量。

美国是全球报告累计新冠确诊病例和累计死亡病例数最多的国家。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时疫情统计数据显示，截至美国东部时间9日晚，该国累计新冠死亡病例超过58.1万例，累计确诊病例超过3270.7万例。

然而，据美国华盛顿大学卫生统计评估研究所近日发布的一份分析报告估算，新冠病毒在全球实际导致的死亡人数可能达到官方报告数量两倍之多；其中美国实际新冠死亡病例超过90万例，远超官方统计数据。

福奇在9日的采访中表示，90万例这个数字要略高于他认为的美国新冠死亡实际病例数，“但我认为毫无疑问，我们现在和过去一直都在低估（新冠死亡病例数）……我们正在经历一场历史性大流行，这是我们100多年来从未见过的。”

近期，美国新冠确诊病例数增速放缓，同时，政府正快速推进新冠疫苗接种工作。美国疾病控制和预防中心数据显示，截至9日，美国较过去一日新增新冠确诊病例34159例，新增死亡579例。另据该中心7日发布的疫情周报，美国7天平均日增新冠确诊病例数与今年1月高峰时期相比已下降超过80%。

截至9日，美国累计接种新冠疫苗近2.6亿剂，超过1.52亿美国人至少接种了一剂疫苗，其中超过1.14亿人完成两剂接种。

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