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印度首都新德里宣布第三次延长“封城”

2021年05月10日15:31 | 来源：新华社
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　　新华社新德里5月9日电（记者赵旭）为应对依然严峻的新冠疫情形势，印度首都新德里首席部长凯杰里瓦尔9日宣布，将目前的“封城”措施再延长一周至17日。这也是新德里第三次延长“封城”措施。

　　凯杰里瓦尔当天通过视频表示，新德里新冠病毒检测阳性率已有所下降，但仍不可掉以轻心，延长“封城”措施就是为了确保新冠感染率继续下降。与此前相比，此次“封城”措施更加严格，新德里的地铁将停止运行。

　　据当地媒体报道，新德里新冠病毒检测阳性率已从4月下旬的约35%降至目前的约23%。不过，医疗卫生专家认为，23%的数字仍然很高，有必要彻底打破新冠病毒传播链。

　　印度卫生部9日公布的数据显示，印度较前一日新增确诊病例403738例，累计确诊22296414例；新增死亡4092例，累计死亡242362例。截至9日，印度单日新增确诊病例连续18天超过30万例，连续4天超过40万例，死亡病例连续2天超过4000例。

　　由于疫情不断恶化, 印度多地收紧疫情防控措施。新德里自4月19日开始实施全城封锁，此后分别在4月25日和5月1日宣布延长封锁。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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