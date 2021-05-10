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鲁哈尼就伊核协议谈判进展态度乐观

2021年05月10日15:14 | 来源：新华网
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　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼8日说，他对重新恢复履行伊朗核问题全面协议的谈判进展感到乐观，称已大致达成解除对伊朗主要制裁的协议。

2019年10月14日，伊朗总统鲁哈尼在总统府举行记者会。新华社发（艾哈迈德摄）

　　伊朗国家媒体援引鲁哈尼的话报道，“几乎所有主要制裁都已经解除”，伊核协议谈判眼下只剩一些细节问题有待商定。

　　路透社报道，美国方面和协议其他各方尚未就鲁哈尼的说法予以回应。

　　伊核协议相关方代表本周在奥地利首都维也纳举行第四轮会谈，讨论美国和伊朗恢复履行协议议题。美国、伊朗和欧洲官员6日曾表示，美伊双方在恢复履约方面仍然存在巨大分歧。

　　美国总统约瑟夫·拜登先前说，他不清楚伊朗对维也纳谈判的认真程度。他7日说，美方认可伊朗在谈判中的“认真态度”，但“认真程度与准备如何行事是另一回事”。

　　伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫8日在社交媒体上说，当前的伊核危机是美国上届政府3年前单方面退出伊核协议造成的，美国现任政府必须做出选择。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。（刘曦）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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