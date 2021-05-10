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美国纽约时报广场枪击案正在调查中

2021年05月10日15:11 | 来源：新华网
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　　美国纽约警方8日说，时报广场当天发生枪击事件，导致两名妇女和一名4岁女童受伤。嫌疑人尚未归案，案件正在调查。

5月8日，警察在美国纽约时报广场的枪击发生地点附近工作。（新华社记者 王迎摄）

　　纽约市警察局发言人告诉法新社记者，枪击发生于当地时间17时左右，地点在第七大道和第44街的交叉路口。

　　一名46岁女性脚部中枪，一名23岁游客被击中腿部。伤者还包括一名4岁女童，她坐在婴儿车内，腿部中枪，当时她的家人正在购买玩具。

　　纽约市警察局长德莫特·谢伊在新闻发布会上说，案发时2至4名男子发生争执，其中至少一人开枪。伤者目前在曼哈顿住院治疗，没有生命危险。

　　截至8日傍晚，警方尚未逮捕任何人。警方正在寻找目击者，公开其中一名嫌疑人的监控录像。

5月8日，警察在美国纽约时报广场警戒。（新华社记者王迎摄）

　　新冠疫情暴发前，时报广场是纽约热门旅游景点之一。去年3月，广场附近剧院全部关闭，定于今年9月14日重新开放。

　　民间机构时报广场联盟最近发布的一份报告显示，时报广场周边地区2021年第一季度发生25起暴力犯罪，较去年同期的17起有显著增加。3月底，一名男子在曼哈顿街头袭击一名65岁亚裔女性，将她击打推倒在地并多次用脚踢踩头部。视频曝光后，警方对曼哈顿街区开展“地毯式搜索”，逮捕涉案男子。

　　官方数据显示，去年夏季以来，纽约枪击事件急剧增加，同期犯罪率整体上涨30%。

　　今年以来，美国其他地区枪击事件同样频发。马里兰州警方8日说，巴尔的摩郊区当天清晨发生枪击和火灾事件，导致4人死亡，另有至少1人受伤。嫌疑人被警方击毙。事件起因尚不清楚。

　　同一天下午，佛罗里达州一家购物中心两伙人打架发展为枪击，购物者四散奔逃，3人受伤。伤者被送往医院接受治疗，没有生命危险。警方拘留多名嫌疑人。（刘曦）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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