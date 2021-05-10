【环球网报道】“华盛顿正在打一场必输的对华比赛”。5月9日，“东亚论坛”网站上以此为题刊发了美国前资深外交官查尔斯·弗里曼（中文名傅立民）的文章。文章称，美国最近的对华政策将被证明是弄巧成拙。作者还在文章中建议美国与中国合作。

傅立民在“东亚论坛”刊文：“华盛顿正在打一场必输的对华比赛”

文章认为，在这场“比赛”中，美国除了激进的开局外，没有其他的计划，而这“根本不是策略”。

文章提到，由于对中国发起“贸易战”，美国农民失去了240亿美元中国市场的绝大部分。美国公司不得不接受较低的利润，削减工资和工作岗位，推迟加薪，并提高美国消费品的价格。此外，美国失去了大约245000个工作岗位， 减少了约3200亿美元GDP。美国家庭平均每年为消费品多付1277美元。文章还说，预计到2025年，美国将失去32万个工作岗位，GDP将比预期的低1.6万亿美元。

然而相较之下，2020年，中国总体贸易顺差升至5350亿美元新高。文章说，中国通过降低壁垒、与美国以外的国家达成自由贸易协议等方法提高了自己的地位。

文章还提到，中国每年在教育、科研上的投资都在增加。2020年，中国还成为了世界上最大的消费市场。

傅立民指出，中国给美国带来的挑战主要是经济和技术上的，并不是军事上的。美国的飞机和战舰总是侵略性地在中国边界周围活动。反之，中国的飞机和战舰并没有在美国的海岸外巡逻。此外，中国周围到处是美军基地，而美国附近却没有中国的基地。尽管如此，美国仍在增加国防预算。

傅立民 （资料图）

“如果美国坚持对抗，它将发现自己越来越孤立。”傅立民随后写道，各国无一例外地希望得到多边支持来应对挑战，而不是美国的单边对抗。他们希望在最大化主权的情况下容纳中国，而不是让中国成为敌人。

文章表示，许多问题如果没有中国的参与，无法得到解决。文章建议道，美国需要与中国合作，改革全球治理，解决共同关心的全球问题，如环境恶化、流行病、核武器扩散、全球经济和金融不稳定、全球贫困等等，并为新技术制定标准。文章还说，美国应该与中国合作，缓和从美元霸权向多边货币秩序的过渡，同时保存美国的影响力；不抵制中国的“一带一路”倡议，而是从其中的机遇受益；扩大领事关系，恢复交流，推动有关中国研究从而增进对中国的了解等。

“美国对华政策应该成为新的、更广泛的亚洲战略的一部分，而不是与其他亚洲国家关系的决定因素，也不是该地区政策的驱动力。”文章在最后总结道，为了与中国（竞争中）保持自己的地位，美国必须更新竞争能力，建设一个治理明显更好、教育更好、更平等、更开放、更创新、更健康和更自由的社会。

傅立民曾作为美国前总统尼克松的首席中文翻译陪同访华，之后他先后在国务院主管中国事务、担任美国驻华公使和助理国防部长。

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