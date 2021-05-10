欧洲理事会主席夏尔·米歇尔8日说，就美国主张暂时豁免新冠疫苗知识产权保护有助于抗击疫情，欧洲联盟持怀疑态度，但愿意与美方探讨具体方案。

欧盟认为，当务之急是以技术转移方式扩大疫苗产能，同时发达国家应帮助发展中国家获得更多疫苗。

欧盟社会峰会正在葡萄牙北部城市波尔图举行，8日进入第二天。米歇尔接受媒体采访时说，欧盟愿与美国讨论豁免新冠疫苗知识产权保护的提议，前提是形成具体方案。

就美方支持豁免新冠疫苗知识产权保护，米歇尔持怀疑态度。他说：“就知识产权，我们认为短期内这（豁免新冠疫苗知识产权保护）不是魔法子弹。不过，一旦形成具体提议，我们愿意讨论这项议题。”

2020年2月20日，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔抵达比利时布鲁塞尔的欧盟总部准备出席特别峰会。（新华社记者郑焕松摄）

迫于舆论压力，美国政府转变态度，5日宣布支持暂时豁免与新冠疫苗相关知识产权保护。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩7日在一场记者会上说，欧盟对豁免新冠疫苗知识产权保护“持开放态度”，但从短期和中期来看，这样做无助于增加“哪怕一剂”新冠疫苗。

印度和南非驻世界贸易组织的代表去年10月提议，希望世贸组织暂不执行《与贸易有关的知识产权协定》中特定条款，以便全球更多国家和地区能够获得新冠疫苗。这一提议获得许多发展中国家支持，而英国、瑞士等拥有多家大型制药企业的发达国家反对豁免关联疫苗的知识产权保护。

路透社报道，欧盟社会峰会7日讨论时，德国强烈反对豁免新冠疫苗知识产权保护，葡萄牙、爱沙尼亚、比利时和爱尔兰持怀疑态度，希腊和意大利支持豁免。

米歇尔说，欧盟呼吁合作伙伴放松对疫苗出口的限制。

按照一些欧盟官员的说法，欧盟是全球“最大疫苗供应方”。欧盟向成员国分配大约2亿剂疫苗，同时向大约90个国家和地区出口几乎同等剂量的疫苗。然而，美国限制疫苗出口，优先保障国内民众接种。

4月29日在美国加利福尼亚州旧金山城市学院拍摄的一处新冠疫苗接种点。（新华社记者吴晓凌摄）

法国总统埃马纽埃尔·马克龙认为，目前优先讨论豁免新冠疫苗知识产权保护没有意义，是“虚假的讨论”。当务之急是放松疫苗出口限制。他说：“首先，你必须开放……在美国和英国，那里生产的疫苗100%用于国内市场……必须取消出口（疫苗）的禁令。”

马克龙和一些欧盟官员认为，扩大疫苗产能必须提升工厂的生产能力，以技术转移方式让更多工厂能够迅速开始生产疫苗。同时，发达国家应该向发展中国家供应更多疫苗。在那以后，讨论豁免疫苗知识产权保护才有意义。

美国因囤积疫苗、限制出口疫苗原材料等做法受到国内外舆论批评。印度疫情自4月以来急剧恶化，在一些美国国会议员和社会团体呼吁下，美国政府承诺解除疫苗原材料出口限制，协助印度抗击疫情。（包雪琳）

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