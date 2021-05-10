新华社东京5月9日电 新闻分析：日本疫情严峻 但东京奥运会已箭在弦上

新华社记者王子江

自从4月底以来，日本新冠疫情再次恶化，包括东京在内的多个地区疫情紧急状态被延至5月底，届时距离东京奥运会开幕还不到60天。日本国内外质疑奥运会是否应该举行的声音不断出现，但是经过东道主又一年的筹备，经过国际奥委会和大多数成员的努力，东京奥运会如箭在弦上，如期开幕已基本没有悬念。

日本疫情的恶化，是与本国前两三波疫情相比的。在世界范围内来看，日本的疫情控制情况总体状况较好，在发达国家中更是控制最好的国家之一。世界卫生组织官方网站的最新数据显示，日本确诊病例626522例，排在全球第37位。按照过去一年多日本防疫的经验，进入紧急状态一个多月后，全国的确诊病例必然有大幅度的下降。因此，预计到6月，全国的疫情可望有明显的好转。

如果到6月，日本的疫情仍然未有明显起色，菅义伟不排除实行更加严格的紧急状态政策的可能，这意味着奥运会将在紧急状态下举行，而东京奥组委势必在那时宣布，奥运会将在零观众的情况下举办。东京奥组委和日本政府应该已经做好了相应的预案，这也是东京奥组委将决定国内观众入场人数的日期，从4月底推迟到6月的最主要原因。

事实上，最近的一系列奥运会测试赛，正是在紧急状态下举行的，包括中国男女排参加的排球测试赛、国际泳联跳水世界杯、艺术体操测试赛以及9日在奥林匹克体育场举行的田径测试赛等等。这些比赛都实施了《防疫手册第二版》规定的防疫措施，未允许观众入场，相当于为奥运会提供了一个具体而微的预演。

带领中国女排在东京待了一周的郎平对日本方面的防疫措施大加赞扬，对全队在“泡泡”状态下得到的保护感到放心，并表示做好了奥运会闭门举行的思想准备。

此前对日本防疫并不满意的国际泳联在六天的跳水世界杯后，也发表声明，表达了对奥运会如期举办的信心。

参加跳水世界杯赛的有来自46个国家和地区的224名运动员，另外还有214名教练员和官员，是疫情发生以来，日本举办的国际化程度最高、参加人数最多的一次比赛。所有海外参赛者中，只有一人在入境检测时被确诊，他被立刻隔离，也没有造成其他感染。这些测试赛的成功举办，无疑提升了奥运会成功举行的信心。

日本国内疫情之所以没有失控，最主要原因是民众自觉性较高，公共场所基本见不到不佩戴口罩的人。因此，一方面通过严格的紧急状态限制人群流动，控制国内疫情，另一方面通过严格的检测，防止海外病例传入，日本应该能够创造一个比较安全的奥运会举办环境。

相对于前一段有日本国内高层人士对奥运会出现的摇摆态度，现在日本官方都对奥运会步调一致。首相菅义伟不断重申奥运会如期举办的决心，东京奥组委主席桥本圣子和东京都知事小池百合子在日前会见世界田联主席塞巴斯蒂安·科时，也清晰表达了奥运会举办的信心。

国际上支持东京奥运会的声音也不断增加。中国国家主席习近平5月7日同国际奥委会主席巴赫通电话，表达了中国支持举办东京奥运会的立场，并表示中方愿同国际奥委会加强疫苗合作，共同构建保护运动员安全参赛的有效屏障。这是东京奥运会在危难时期得到的最强有力的支持。

当然，奥运会涉及全球200多个国家和地区，各种参会人员数万，这些必将给日本方面带来巨大的防疫压力，保证奥运会的成功，需要每个参赛人员的配合和努力。东京奥运会不是东京的，也不是日本的，它是属于全世界的。只要能够让苦苦等待了多年的运动员出现在赛场上，能够让全世界的人通过电视镜头看到他们的表现，东京奥运会就是一届成功的奥运会。

(责编：燕勐、刘叶婷)