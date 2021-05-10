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美国实际新冠死亡人数或超90万 福奇承认疫情被“严重低估”

2021年05月10日14:40 | 来源：新华网
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　　美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇9日说，美国实际新冠死亡人数“毫无疑问远远高于”已知情况。

　　美国华盛顿大学本周发布基于模型计算得出的数据，估计美国实际新冠死亡人数已经超过90万。

　　依据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据，美国累计新冠死亡病例超过58万例；美国疾病控制和预防中心发布的数据显示，死亡病例接近58万例。

　　福奇接受美国全国广播公司采访时说，他对实际新冠死亡人数被严重低估并不惊讶。“我们一直在说，疾控中心也一直在说，我们很可能低估。”

　　福奇承认模型计算数据“有时准确，有时会有偏差”，但“毫无疑问我们低估了”。“我们正在经历一场历史性的大流行病，此类疫情我们百多年未见。”

　　今年1月以来，随着新一届美国政府大力推进新冠疫苗接种，美国新增新冠确诊病例和死亡病例数均呈现下降态势。

　　白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨接受美国有线电视新闻网采访时说，美国目前已有58%的成年人接种至少一剂新冠疫苗，超过1.1亿人完成全程接种。

　　美国总统约瑟夫·拜登本月4日宣布，计划到7月4日独立日假期前让美国70%的成年人接种至少一剂新冠疫苗，并让1.6亿人完成全程接种。（蒋国鹏）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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