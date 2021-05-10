美媒称，美国正试图通过对知识产权规则的全面政策调整以及向海外输送疫苗的计划，将自己打造为新冠疫苗接种的全球领导者。但专家称，很难知道美国的行动何时将对穷国现在所需的疫苗供应产生重大影响。

据美联社华盛顿5月8日报道，虽然并不会加快疫苗的生产，但美国总统拜登支持放弃新冠病毒疫苗的知识产权有一个更广泛的目的：宣传其政府致力于全球领导地位。

报道认为，这一政策改变并不新鲜。拜登在竞选期间就对此表示支持。但这一想法曾是政府内部就如何在结束这场疫情的同时恢复美国在海外的影响力而激烈讨论的主题。

报道表示，官员们承认，在最好的情况下，由于这一变化，至少需要一年的时间才能生产出更多疫苗。重要的欧洲领导人坚决反对取消知识产权保护。

报道指出，专业化生产，尤其是辉瑞和莫德纳生产的尖端的mRNA疫苗，所需的时间将非常长。此外，如果疫苗制造商能够自己生产足以满足国际需求的疫苗，那么这个问题就可能变得不那么紧迫了。

白宫官员说，对拜登来说，这在很大程度上并非重点，因为官员们称这一决定表明，在前总统特朗普执政四年推行单边主义和保护主义后，拜登令美国重返领导地位的努力。

美国贸易代表戴琦当地时间5日在宣布这一举措时说：“这是一场全球卫生危机，新冠病毒肺炎疫情的特殊情况要求采取非常措施。”

报道注意到，这一消息令拜登的一些最亲密的欧洲盟友感到意外和失望。德国总理默克尔很快表示反对，一名政府发言人说，这将令疫苗生产“复杂化”。

报道还指出，这一决定的时机也令疫苗企业感到意外。这些企业积极阻止政府作出它们认为会伤害美国生产商的选择。

报道称，拜登政府中的一些人，除了指出这位总统在竞选期间曾承诺要这样做外，还认为这是一次低风险的政治胜利。

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