人民网讯 近期，美国各地新冠疫苗供应充足，许多州都取消了对接种疫苗的诸多限制条件。与此同时，平均每天接种疫苗的民众数量却从最高338万人次跌到了200万人次以下，很多州甚至从“争抢疫苗”变成“考虑退回疫苗”。

《纽约时报》认为，白宫现在面临着一个两难局面，一方面是国内民众疫苗接种意愿下降，全国仍有至少43%的人没有接种任何新冠疫苗，结果迟迟不能实现群体免疫。另一方面是，其他国家亟需的疫苗，美国却不能大量出口。

美国联邦政府已给各州下发了3.29亿剂疫苗，其中2.57剂疫苗接种成功。未接种疫苗的美国人包括活动不便或因经济困难无法前往接种点的人、对疫苗作用持怀疑态度的民众，以及因宗教和哲学信仰不愿接种任何疫苗的人。

从下周开始，美国有望对12-15岁的青少年接种辉瑞疫苗。这可能让疫苗接种率进一步提高。与此同时，各地也开始考虑通过“发钱”的办法提高疫苗接种意愿。加州大学研究发现，给接种者100美元能让三成犹豫不决者主动接种疫苗。（高轶军）

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