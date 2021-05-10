邓圩

成都武侯区是中国古蜀国都城所在地，这个地方有着独特的巴蜀文化韵味。2020年底，英国小伙子Scott Draper受好朋友、小提琴家王微致邀请到成都城市音乐厅观看演出。由人民网美西公司出品的“海外看中国”系列短视频“悦在成都 乐在武侯”，记录了Scott的成都之行，他看到，2020年底中国城市已经恢复勃勃生机。

城市音乐厅坐落在成都市武侯区。小提琴家王微致带着Scott感受了成都的文化和魅力，欣赏了现代音乐厅与古老巴蜀文化的完美结合。在成都，无论是行人匆匆的地铁站还是夜幕降临后的小酒馆，甚至连传统美食“三大炮”，都充满了音乐的元素。

Scott说：“都说中国发展特别快，其实中国快速发展的时候，从来没有忘记将自身古老的文化与现代城市文化艺术融合。”

正如王微致对Scott说的，一方水土养一方人。成都滋养了百姓对音乐和艺术的感知，而武侯区在探寻外来元素价值的同时，也保持着独特的文化内涵，就像一块“巨大的海绵”，不断探寻外界的多元价值，同时保持着本土的特色。

(责编：张信凤、常红)