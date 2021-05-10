2021年5月8日，在蒙古国东方省中资企业中铁资源新鑫公司组织员工接种新冠疫苗。中铁资源新鑫公司供图

人民网乌兰巴托5月10日电 （记者霍文）据在蒙古国东方省经营矿山业务的中资企业中铁资源新鑫公司消息，蒙古国东方省近日派出医疗组，为中铁资源新鑫公司及其协作单位在矿547名中蒙员工接种了第一剂中国国药集团新冠疫苗，接种率达99%，基本实现国产新冠疫苗接种全覆盖。

5月8日和9日，蒙古国东方省卫生局派医疗组，为中铁资源新鑫公司在矿中蒙员工接种新冠疫苗。经过两天的有序工作，所有在矿中蒙员工接种了第一剂中国国药集团新冠疫苗，为企业海外抗疫工作和保障员工生命安全打下坚实的基础，确保企业海外的“两稳”和生产经营工作的有序推进。

今年4月以来，蒙古国新冠疫情大规模暴发，持续一个月单日新增确诊病例超千例。中铁资源新鑫公司推出多项疫情防控举措。该公司时刻把中蒙双方员工的身体健康和生命安全放在第一位，及时启动新冠疫苗接种工作，主动对接蒙古国矿业部、卫生部、中国驻蒙古国大使馆、蒙古国中华总商会以及企业所在地东方省政府各部门，顺利完成了矿上中蒙员工新冠疫苗接种工作。

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