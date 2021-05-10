高轶军

加拿大西部港口城市温哥华气候宜人，景色秀丽，拥有最多前往亚洲各地的航班。过去几十年来，源源不断的亚裔新移民彻底改变了当地的人口和经济版图。温哥华也变成了“最像亚洲的北美城市”。当地70万居民中，约四分之一讲汉语（含方言）。

不过，这些亚裔人口并没有能将温哥华变成一个多元文化繁荣并存的宜居之都。这里甚至成为了加拿大乃至全北美洲仇恨亚裔犯罪活动最猖獗的城市。很多亚裔老人和妇女在街头无端被殴打或遭辱骂。许多亚裔悲观地认为，未来针对自己的仇恨事件可能更多。

2020年，温哥华警方共立案调查了98起针对亚裔的仇恨犯罪活动，比上一年增加了八倍。这个数字比美国仇恨亚裔事件最多的纽约还要高三倍。虽然造成当地疫情泛滥的是来自欧洲和美国的人员，但当地人仍将怒火烧向亚裔。

由于温哥华的亚裔民众最早戴口罩出门，因此很快就被一些种族主义者扣上了“病毒转播者”和“抢防护用品者”的黑锅，各类仇恨事件开始层出不穷。 2020年，温哥华发生的仇恨亚裔事件，竟然超过了美国人口数量前十名城市的总和。

在温哥华，过去一年约有50%的亚裔经历了针对亚裔的仇恨事件。当地种族主义暗流汹涌的导火索是新冠肺炎疫情，但冰冻三尺非一日之寒，是什么让亚裔如此“招恨”？

自上个世纪九十年代开始，来自亚洲的移民大批进入温哥华。这些新移民在经济上比本地民众更加富裕，极大推高了当地房地产价格。同时，亚裔第二代学习积极进取，在当地大学中所占比例越来越大，这让一些世代居住在温哥华的人心理逐渐失衡。

归根结底，美国和加拿大出现仇视亚裔事件的重要因素就是一些人对亚裔根深蒂固的偏见。在他们眼中，亚裔还是一百多年前修铁路的工人或者开洗衣店和餐馆的形象。眼见着亚裔经济上比自己富足，就开始通过各种方式找茬，从言语上和肢体上攻击亚裔。

解决这个问题需要亚裔社区，尤其是华裔团结一致。首先，他们积极参与政治，通过立法和严格执法，让自己族裔的利益得到有效保护。其次，亚裔也应积极帮助其他族裔提高经济发展水平，彻底扭转亚裔在其他人眼中的固有形象，把自己变成真正主流。

(责编：苏缨翔、常红)