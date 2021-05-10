人民网罗马5月9日电 （记者孔歌）“中国自改革开放以来，极端贫困率就呈断崖式下降，如今已实现了贫困人口全部脱贫，消除了绝对贫困，成为首个提前十年实现联合国2030年可持续发展议程确定减贫目标的发展中国家，中国在减贫方面取得了瞩目成就。”联合国粮农组织统计司官员冯娟日前在接受记者专访时这样说。

冯娟告诉记者，世界多国仍被粮食不安全问题所困扰，中国减贫的成功经验备受关注。冯娟说：“当前非洲、中东、拉美中部及加勒比海等部分地区国家仍处于较严重的粮食不安全状态，有些国家在新冠疫情暴发之前已是处境艰难，有些甚至还被动遭遇经济制裁，给当地贫穷饥饿人口造成生存压力。”粮农组织、世贸组织和世界银行等国际组织呼吁各国趋于理性，确保粮食贸易畅通，控制人为造成的粮食短缺，粮农组织也致力于协助各国提供社会保障措施，加强“社会安全网”。

“中国就有这样的‘社会安全网’。”冯娟说，中国政府精确判断低保人群，越是在贫困人员可能遇到困难的情况下，越是加大低保力度。她表示，世界上有许多国家都在讨论中国全面脱贫的成功经验，其中“精准扶贫”备受关注，中国政府制定的一系列扶贫政策融合多个部门共同发力，保障扶贫对象、资金使用和扶贫项目的精准。

冯娟向记者介绍称，粮农组织与中国已就多个减贫项目展开合作，如农村金融融合、保护小型家庭农户、保护弱势群体以及促进南南合作等项目。“中国大力发展农村金融服务有助于当地脱贫致富，让每个人都能够接触到金融产品，这在过去是难以想象的。”

“中国不仅仅是简单地向贫困户提供经济救济，除此之外，政府还通过产业发展、基础设施建设等创造就业机会，对贫困户进行教育培训，以此来帮助贫困人口脱贫。”冯娟表示，中国的扶贫工作处处体现了其从古至今传承的哲学理念——“授人以鱼不如授人以渔”，给贫困人口创造可持续发展的机会，从根本处解决贫困问题，而不是追求短期效果。

(责编：苏缨翔、常红)