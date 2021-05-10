参赛选手李玥霖获得少儿组一等奖。活动主办方供图

人民网布鲁塞尔5月9日电 （记者任彦）第四届全球华语朗诵大赛比利时赛区颁奖典礼9日在线举行，中国驻比利时大使曹忠明夫人杨青参赞出席并致辞。

比利时赛区比赛由中国华文教育基金会主办，比利时中华妇女联合会与比利时维他命文化传媒联合承办。比利时赛区组委会共收到10余所中文学校推荐的150多件参赛作品，创该赛区历届参与人数之最。根据6位评委的综合评选结果，共有58名参赛选手脱颖而出，分别获得幼儿组、少儿组、少年组、青年组的一二三等奖。代表比利时到中国参加全球总决赛的选手将从这些获奖选手中产生。

杨青参赞说，全球华语朗诵大赛是海外华裔青少年展示中文才能、展现自我风采的大舞台。朗诵活动将诵读、演讲、表演、主持等与语言相关的要素集于一体，有效提升了华裔学生学习中华语言文化的兴趣和自觉，既有利于巩固扩展海外华校的教学效果，也是对其教学成果的生动展示。“通过本次比赛，我们领略了比利时华裔青少年的良好风貌，感受到了孩子们对中华语言文化的满腔热爱，同时也见证了比利时华文教育的丰硕成果，再次品味了中华语言文化的独特魅力。”

2018年起，中国华文教育基金会每年举办全球华语朗诵大赛，为热爱中华文化的海外华裔青少年搭建起专业、严谨的语言交流平台，海外华裔青少年通过诵读展示语言实力和精神风采，进一步增强文化自信。

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