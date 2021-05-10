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印度更多地方政府“封城”控疫情

2021年05月10日09:10 | 来源：新华网
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印度卫生部8日发布的数据显示，印度单日新增新冠死亡病例首次超过4000例。印度中央政府迄今没有采取全面封锁举措以控制疫情蔓延。全国超过一半的地方政府已经自行“封城”，另外一些则部分“封城”。

印度疫情高发区集中在北部和西部地区，但南部近期疫情迅速蔓延。卡纳塔克邦、喀拉拉邦最近两天进入封锁状态。由于疫苗、药物、病床、氧气等医疗资源紧缺，许多人无法获得及时救治。

5月5日，印度比哈尔邦宣布实施封锁措施后，人们在印度巴特那汽车站准备乘坐巴士返回家乡。（新华社发）

泰米尔纳德邦7日新增确诊病例2.6万例，邦政府随即宣布“封城”。邦首席部长穆图韦尔·斯塔林7日晚致信总理纳伦德拉·莫迪，强调泰米尔纳德邦医用氧气用量今后两周可能翻番，“可用氧气量非常、非常危急”。

斯塔林说，泰米尔纳德邦首府金奈一所医院13名患者因缺氧死亡。

卡纳塔克邦同样面临缺氧。当地一家公立医院24名新冠患者3日死亡。暂时不清楚死者中有多少人因缺氧死亡。

印度第三大城市、卡纳塔克邦首府班加罗尔现存新冠确诊病例超过30万例，全国最多。当地新冠病毒检测阳性结果比例超过30%。

安得拉邦连续三天新增确诊病例超过2万例，促使地方政府宣布新一轮限制措施。喀拉拉邦8日开始“封城”。

5月5日，在印度巴特那的一所医院外，因新冠失去亲人的人们神色悲伤。（新华社发）

许多医疗专家、反对党领导人乃至最高法院法官呼吁中央政府采取全面封锁举措，但中央政府没有这样做。截至6日，喜马偕尔邦、马哈拉施特拉邦、奥里萨邦、比哈尔邦和首都新德里等10多个邦和地区已宣布宵禁或封锁。

印度卫生部数据显示，印度8日新增确诊病例401078例，连续17天单日新增超过30万例，连续3天超过40万例；累计确诊超过2180万例；单日新增死亡病例4187例，累计死亡将近24万例。

路透社8日报道，印度新冠疫苗接种推进缓慢，最近几天接种速度明显下降。印度人口大约13.24亿，全国只有2%的人口完成两剂疫苗接种。（杜鹃）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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