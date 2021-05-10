人民网罗马5月9日电 （记者叶琦）当地时间5月8日，瓦莱塔“绿节”（Green Festival）举办期间，马耳他中国文化中心与马耳他社会福祉基金会、瓦莱塔文化机构合作在线举办“中国风筝工作坊”。

马耳他前总统、社会福祉基金会主席普雷卡在致辞中表示，风筝起源于中国，中国山东潍坊是“世界风筝之都”。风筝是一项很有意义的游戏，更是和平的信号和媒介，让中国、马耳他乃至世界儿童联系在一起，传承和发展友谊，推动世界和平。参加活动的都是“文化大使”，要把风筝制作技艺和友谊传给更多的人，大家共同把代表和平、友谊的风筝放得更高。期待明年能够在线下举办规模更大的“中国风筝节”。

曾经两次来马交流的国家级非物质文化遗产潍坊风筝代表性传承人郭洪利在云端介绍中国风筝历史起源、文化传承以及风筝的种类和制作工艺，并逐步演示和传授简易风筝的制作方法。活动中，郭洪利还跨越时空距离，带领大家云游他的工作室，分享中国风筝历史文化以及将传统风筝工艺与热门网络游戏结合的经验。

据了解，首届“中国风筝节”于2018年在马耳他总统夏宫韦达拉宫举办，受到马耳他儿童的喜爱。2019年，第二届“中国风筝节”首次与瓦莱塔“绿节”形成互为“节中节”模式，百名儿童放飞风筝以及百米长龙风筝、中国风筝展、风筝服装走秀，吸引了大量参与者。2020年，受新冠疫情影响，风筝节未能举办。2021年，首次在线举办“中国风筝工作坊”。马耳他中国文化中心主任杨晓龙表示，风筝节是疫情之下最适宜儿童和家庭的活动之一，这体现了中马传统友谊的深厚联系和创新发展。

(责编：苏缨翔、刘慧)