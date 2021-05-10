海外网 吴正丹

布基纳法索首都瓦加杜古的手工艺品商店。

布基纳法索驻华大使馆供图

对于不少中国人而言，“布基纳法索”这个非洲国家的名字或许略显拗口和陌生，但它所蕴含的“君子之国”之意却令人充满好奇。带着浓厚兴趣，“我在中国当大使”栏目组近日走进了布基纳法索驻华大使馆。

在布基纳法索驻华大使阿达马·孔波雷的办公室，有一座握手造型的金色雕塑，基座上雕刻着“命运共同体”5个红色大字，对中布友好的寓意不言而喻。孔波雷大使热情健谈，栏目组关于国名的提问引发了他的兴趣。据大使介绍，布基纳法索是一个组合词，“布基纳”在摩西族语中意为“君子”，“法索”在班巴拉族语中指的是“国家”。当1984年布基纳法索人把国家的名字从殖民者命名的“上沃尔特”改为现名时，寄托着“从过去走出来，创造一个团结、公正、平等新社会的美好愿望”。

国名包含两种语言，布基纳法索文化的丰富性由此可见一斑。孔波雷大使说，布基纳法索有60多个部族60多种语言。日常生活中，两个布基纳法索人碰面聊起天来很可能是“鸡同鸭讲”。“我和太太如果说起各自部族的语言，也完全无法交流。”大使颇有感触地说，虽然中国有14亿人，也有丰富多彩的方言，但大家都能用普通话沟通，令人惊叹。

聊起民族文化，孔波雷大使拿出了早早准备好的一块布基纳法索特色织布作介绍。只见以红色为主基调的织布上整齐排列着几何图案，白色的飞鸟纹样穿插其间。“这样的织布非常有布基纳法索风格，在喜庆的日子，所有布基纳法索女性都会穿上它。”

听说中国人也喜欢红色，孔波雷大使说：“布基纳法索织布常被作为礼物送友人，我祝愿中国朋友健康富足！”采访当天栏目组以《请查收！来自“君子之国”的贺礼》为题制作的短视频引发关注，网友纷纷留言“祝中非友谊长长久久”。

(责编：艾雯、刘叶婷)