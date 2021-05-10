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布基纳法索驻华大使阿达马·孔波雷近照。

海外网 谢 明摄

西非腹地内陆国布基纳法索民风淳朴。2018年，中国同布基纳法索恢复外交关系，两国在多领域开展了务实合作。两国复交后，布基纳法索首任驻华大使阿达马·孔波雷见证两国关系不断发展。近日在接受人民日报海外网采访时，孔波雷表达了推动对华合作的信心和决心：“我们永远欢迎中国朋友。”

“在中国每天都发现新鲜事”

对很多布基纳法索人来说，尽管布中关系遭遇过曲折，但他们对中国的“熟悉感”从未减少。“中国人非常勤奋，勤奋是布中两国人民的共同特征。”孔波雷说，“两国经贸往来十分密切。布基纳法索很多商品从中国进口，有不少布基纳法索人在中国广州做生意。”

对孔波雷来说，远隔万水千山的中国从不陌生。中国是他在书本里无数次读到的国家，他说，在布基纳法索走出殖民阴影、独立自主探索国家发展道路的进程中，中国等社会主义国家提供了启示。“要创造一个团结、公正、平等的新社会，我们需要努力。当我还是学生时，就开始学习中国发展史。”

来华赴任后，第一次亲眼看到中国发展，孔波雷感到“十分震撼”。他说，北京一个城市的人口就相当于布基纳法索全国的人口，原以为会很拥挤的北京，实际上井然有序、整洁宽敞。这里既有现代的摩天大楼，又有传承文化的胡同。每次参加各类会议活动也让他赞叹：“主办方总是组织得非常高效利落，这种效率在世界其他国家很难看到。”

“在中国每天都发现新鲜事。”孔波雷说，在贵州，他爱上了酸汤鱼，为了在北京吃到正宗“贵州滋味”，他特意买了特色调料。未来他打算到内蒙古感受草原文化，到西藏领略高原风光。“中国似乎汇集了非洲大陆50多个国家的风景，每个省份每座城都有值得探寻的特色。”

“中国共产党为我们树立了榜样”

经历极不平凡的2020年，孔波雷“再次被中国震撼”。他说，面对新冠肺炎疫情，中国共产党、中国政府和中国人民团结一心、勇敢面对，成功遏制住疫情，“为世界树立了榜样”。

更令孔波雷感慨的是，中国不仅在全球范围内率先控制疫情，更克服重重困难实现了消除绝对贫困的惊人成就。他认为，中国消除绝对贫困依靠中国人民的辛勤劳动，更离不开中国共产党和中国政府富有远见的政策。“即使拥有再多资源，倘若没有富有远见的政策，没有前进的目标，也将一无所成。”孔波雷认为，中国成为世界第二大经济体，重要的原因是中国有集中力量办大事的体制优势，在中国共产党的领导下，全国上下朝一个目标不断前进。

“治理一个大国之难可想而知，百年来，中国共产党带领人民跨沟坎，取得非凡成就，我们向中国共产党致以崇高敬意。”孔波雷表示，作为百年大党，中国共产党令人瞩目之处不仅在于党员人数的超大规模，更在于治国理政的优势。布基纳法索希望在符合本国国情的基础上，借鉴中国共产党治国理政的经验。“中国共产党为我们树立了榜样，也是我们实现现代化道路上的伙伴。”

“感谢中国所做的一切”

在布基纳法索经济社会发展进程中，中国发挥了重要的建设性作用。复交以来两国关系的每一步进展，都转化为布基纳法索人生活中看得见、摸得着的成果：中方援建的100多所小学校舍，替代了原有的茅草棚；中国援布农业专家组将中国技术倾囊相授，水稻、小米示范种植屡屡打破当地单产记录；上百名布基纳法索学子来华深造……“我们每个有待发展的领域都需要中国的支持，感谢中国所做的一切。”孔波雷说。

在健康卫生领域，中国对布基纳法索的帮助让孔波雷尤为感动。中国不仅帮助布基纳法索修建乡村诊所，还坚持开展“光明行”义诊。2020年4月，在布基纳法索面对疫情巨大冲击的时刻，中国首批派往非洲支援抗疫的专家队伍逆行万里，帮助布基纳法索提升抗疫能力、完善防疫体系。“支援布基纳法索抗疫的中国专家有在武汉抗疫的丰富经验，他们提供了专业和有效的援助。”孔波雷表示，“中国从资金、物资、技术、经验等各个方面帮助布基纳法索抗疫。”

无论是中国对布基纳法索的真诚帮助，还是中国对抗疫国际合作的积极推动，都让孔波雷看到了中国的大国担当。“布中、非中在维护多边主义方面拥有相同愿景，中国在国际舞台上捍卫多边主义令人倍感振奋。”孔波雷说，“世界上所有国家都应平等发声、团结合作。这虽然是一个异常艰巨的任务，但有中国这样的伙伴，我们期待在不远的将来实现真正的多边主义。”

(责编：艾雯、刘叶婷)