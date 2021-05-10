阿达马·孔波雷

5月26日，是布基纳法索与中国恢复外交关系3周年。在两国领导人的关心和推动下，两国关系不断深化和巩固。3年来，布中双方形成了全方位、宽领域、多渠道、互利共赢的合作格局。

两国开展的许多合作项目极大加深了两国人民友谊。在中非合作论坛框架下，两国强化了在农业等若干领域的合作。布基纳法索80%以上人口从事农业生产，中国农业发展经验对布基纳法索农业发展和粮食安全作出了重要贡献。

同大多数非洲国家一样，布基纳法索的农业生产方式还非常传统，所付出的努力和开发的土地难成正比，整体产量较低。此外，气候变化带来的挑战日益凸显，这将对非洲农民和农业国家产生巨大影响。每个国家都必须通过增强生产能力来应对气候变化，以创造最佳生活条件。

我们必须朝着绿色、环保的农业迈进。在这方面，欢迎布中之间积极推进农业合作，尤其在农作物育种、栽培、水利以及农业设备等方面深化合作。布中加强绿色农业合作不仅有助于发展更环保的农业，还能为布基纳法索创造更多就业机会，带动提升国民收入，希望布基纳法索能像中国一样逐渐摆脱贫困。

不仅布基纳法索，整个非洲都从中国的友好中受益。例如，作为非中合作的一部分，中国政府于2020年成立中非环境合作中心，为非中加强环境政策交流对话、推动环境产业与技术信息交流合作、开展环境问题联合研究搭建了新平台。

非洲和中国可以共同努力追求低碳绿色发展。保护生物与环境，使非洲与中国成为人类与自然和谐共处的家园。我在此邀请中国伙伴投资布基纳法索，共同发展环境友好型农业。充满活力的布基纳法索人民欢迎中国伙伴的到来，一起实现合作共赢。

（作者为布基纳法索驻华大使）

(责编：艾雯、刘叶婷)