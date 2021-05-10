人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中国科学家将对印太交汇区海洋核心科学问题开展研究

2021年05月10日08:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

据新华社青岛5月9日电  （记者王凯）记者9日从中科院海洋所了解到，我国科学家将对“印太交汇区物质能量汇聚中心海洋环境与生物过程的耦合作用和生态效应”项目开展相关研究。

印太交汇区地处热带太平洋与印度洋之间，不仅是全球海洋生物多样性中心和海洋热量中心，也是海洋和大气能量汇聚中心及三大板块汇聚区，拥有全球76%的珊瑚物种、全球最大温度最高的“暖池”、全球最复杂的洋流系统等，是开展地球系统各圈层之间物质能量交换及全球变化研究的关键区和理想靶区。

印太交汇区资源环境效应是全球科学界关注的难点和热点，圈层间、大洋间相互作用非常强烈和复杂，存在一系列重要且未解的前沿科学问题。但国际上针对此海域的调查研究却相对薄弱，且跨圈层之间的协同研究很少，缺乏互联和协同，急需围绕此海域开展系统性、多学科交叉研究。

项目负责人王凡研究员介绍，该项目将针对“在多圈层、两大洋耦合作用控制下的海洋环境演变背景中，海洋动力和生物地球化学过程与生物过程如何相互作用，从而实现海洋生物多样性中心的物质能量维持和补充”这一核心科学问题，从海洋环境、生物多样性生态功能、多学科信息融合的视角开展综合交叉研究，细致洞察印太交汇区海洋生物与环境之间的内在联系，深入探讨海洋生物多样性中心维持和演变的物质能量基础和环境生态效应，发展先进的“人工智能-物理-生态耦合”系统，催生相关原创理论，引领国际海洋和地球系统科学前沿研究。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部