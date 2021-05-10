■ 刘 洋

日前，国家主席习近平与国际奥委会主席巴赫通电话，对巴赫连任国际奥委会主席表示祝贺，表示在巴赫主席领导下，国际奥委会团结各方力量，推动奥林匹克运动蓬勃发展。新冠肺炎疫情发生以来，国际奥委会做了不少工作，为全球团结抗疫提供了正能量。习近平主席强调，感谢国际奥委会为北京冬奥会、冬残奥会筹办提供积极支持和指导。中方对北京冬奥会、冬残奥会如期成功举行充满信心，愿同国际奥委会和国际社会一道，确保北京冬奥会、冬残奥会成为一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

共同构建保护运动员安全参赛的有效屏障。疫情对奥运会等体育盛会造成很大影响。中国率先成功抗击新冠肺炎疫情、率先恢复经济增长，为全球抗疫合作和经济复苏发挥了重要引领作用。疫情发生以来，中国政府与国际奥委会团结合作，相互支持、相互配合，做了大量细致入微的工作，为全球团结抗疫注入了正能量。中国已经陆续向80多个发展中国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗。中国决定向联合国维和行动和国际奥委会提供疫苗，并将继续积极支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，为消除“免疫鸿沟”不断努力。习近平主席强调，中方愿继续配合国际奥委会，支持举办东京奥运会。中方愿同国际奥委会加强疫苗合作，共同构建保护运动员安全参赛的有效屏障。

做好北京冬奥会、冬残奥会筹办工作使命光荣、意义重大。北京冬奥会、冬残奥会是世界各国的盛会，是全球运动员公平竞技的舞台。中方正在围绕如期举办北京冬奥会、冬残奥会目标，稳步推进各项筹办工作。目前，所有竞赛场馆全部完工，赛事组织和场馆运行有序开展，赛会服务保障工作加快推进，宣传推广和文化活动有序推进。中方举办了雪上项目、冰上项目测试活动，对办赛涉及的关键要素进行了有效检验。中方将组织好下半年各项测试赛，为北京冬奥会、冬残奥会打下更加坚实的基础。

为奥林匹克运动发展作出重要贡献。2021年，是中国共产党成立100周年，2022年恰在实现第一个百年奋斗目标基础上向第二个百年奋斗目标迈进之时，北京冬奥会、冬残奥会将凝聚起更强大的民族自信，展示中国在推进国际奥林匹克事业发展方面的责任担当，体现中国人民良好精神面貌，彰显中华民族精神。巴赫也表示，国际奥委会坚守《奥林匹克宪章》，反对将奥林匹克运动政治化，愿同中方继续密切合作，全力支持中方如期举办北京冬奥会、冬残奥会。相信北京冬奥会、冬残奥会将向世界展现抗击疫情的榜样力量，推动世界冰雪运动发展，为奥林匹克运动发展作出重要贡献。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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